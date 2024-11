Concha Acústica não terá nome de ex-aluno; estudante será homenageado em espaço cultural

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO em 16/01/2024 Atualização foi liberada em reunião extraordinária do Conselho Universitário

A Universidade Federal do Ceará (UFC) voltou atrás na decisão de renomear a Concha Acústica. O equipamento instalado na Reitoria da UFC, no bairro Benfica, manterá a denominação original que homenageia Antônio Martins Filho, primeiro reitor e fundador da instituição de ensino.

A atualização no caso foi deliberada na segunda-feira, 18, em reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consuni) da UFC, após aprovação de 31 votos a favor e seis contrários.

No início de novembro, a Universidade anunciou que a Concha Acústica seria nomeada em homenagem a Bergson Gurjão, ex-aluno de Química da entidade que foi morto durante a ditadura militar. A notícia da mudança, no entanto, não foi recebida de forma positiva.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) criticou a alteração afirmando que “o pedaço mais importante dessa história está sendo inexplicavelmente apagado”.

Com as manifestações contrárias à alteração, a Consuni realizou uma nova pesquisa. No dia 13 deste mês, identificou um documento que certifica que, inicialmente, o local foi nomeado “Auditório Martins Filho”, tendo sido transferido para “Concha Acústica”.

“O referido documento consiste na ata da 49ª Sessão Extraordinária do Consuni, realizada no dia 29 de agosto de 1959. Na ocasião, uma comissão de estudantes da Escola de Engenharia apresentou um memorial, por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE), no qual solicitou que fosse dado o nome do então reitor ao equipamento, o que foi aprovado por unanimidade naquele momento”, explica o comunicado da UFC enviado à imprensa.

UFC deve homenagear Bergson Gurjão em novo equipamento cultural

Com a retirada do novo nome da Concha Acústica, prevista para homenagear o ex-aluno Bergson Gurjão, a UFC informou que o estudante seguirá celebrado pela instituição ao nomear um novo equipamento cultural.

“Tendo em vista a importância da homenagem a Bergson Gurjão, cuja enorme contribuição na luta contra a ditadura militar e para a redemocratização do País precisa ser reconhecida, o Consuni também aprovou que o futuro espaço cultural da UFC no prédio da Reitoria, a ser inaugurado no dia 10 de dezembro de 2024, receba o nome Espaço Cultural Bergson Gurjão Farias”, detalha.