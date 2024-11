Em alusão ao Dia Internacional da Filosofia, Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES De volta a Fortaleza, filósofa Lúcia Helena Galvão apresenta novo evento

Resistência. Denominação dada às limitações impostas por nós mesmos, que interferem em nossos modos de viver, a "resistência" pode, sim, ser controlada. "Esses limites internos são desdobramentos de uma única força que, se você conhece, há como saber como confrontá-la. Você tem como superar todas essas múltiplas faces com que ela se apresenta", explica Lúcia Helena Galvão.

Um dos nomes mais populares da filosofia no País, a professora e escritora carioca retorna a Fortaleza para ministrar uma palestra acerca das limitações individuais e internas que cada um impõe para si. Intitulado "Com superar os limites internos", o evento está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 22, a partir das 19 horas, no Centro de Eventos do Ceará.

LEIA TAMBÉM | A filosofia de Lúcia Helena Galvão aplicada ao cotidiano

Realizado pela Nova Acrópole Brasil, cujas unidades na capital cearense estão localizadas nos bairros de Fátima, Dionísio Torres, Meireles e Parque Manibura, o momento integra a programação de ações da instituição que celebra o Dia Mundial da Filosofia, datado em 21 de novembro.

"Na Nova Acrópole somos todos voluntários e passamos adiante aquilo que recebemos, ou seja, o uso da filosofia para fazer com que a nossa vida possa fluir com maior realização, com maior felicidade e com maior contribuição para o bem da humanidade", detalha Lúcia Helena, que ministra na instituição há mais de 30 anos. Ao Vida&Arte, a filósofa justifica acreditar "muitíssimo no método da instituição, que é o ensino da filosofia prática para a modificação da vida das pessoas como modificou a minha".

E é na contribuição para o desenvolvimento pessoal, além da propagação dos conhecimentos da filosofia e suas inúmeras possibilidades de somar à vida, que são definidos os conceitos para a palestra desta semana. Conforme a professora, o evento apresentará a temática a partir de uma "praticidade fora do comum".

"Eu falarei como superar seus limites internos. Todos nós trabalhamos com limitações, na maior parte das vezes, inventadas por nós. Limitações que podemos confrontar e superar, se soubermos como lidar com elas. Essa palestra será um grande arsenal de dicas para que você possa ir além das suas limitações", argumenta.

Questionada sobre a identificação dessas limitações, Lúcia Helena Galvão enumera: "Nossos limites internos são aqueles que não nos deixam alcançar os nossos sonhos, que nos freiam quando queremos avançar, nos superarmos, superarmos determinados defeitos, conquistar determinadas virtudes, concluir estudos, realizar uma mudança de vida, realizar uma melhor adaptação ao nosso emprego, expandir em relação ao futuro, ou seja, todos os nossos projetos necessitam que a gente supere esses estreitos limites que muitas vezes inventamos, do 'não posso', 'não quero', 'agora não', enfim, um monte de situações que nos mantêm às vezes presos pela vida inteira".

Agente da filosofia, a professora conta que os estudos filosóficos têm ganhado mais destaque nos últimos anos com a busca de resoluções de problemas e dúvidas do dia a dia, fazendo com que eventos como o de sexta-feira, 22, sejam essenciais para aqueles que desejam desenvolver-se internamente.

"Eu vejo, ao longo dos últimos anos, que há um aumento no interesse da filosofia, mas não a filosofia conceitual, a filosofia mais intelectual, mas aquela voltada para resolver os problemas da vida, aquela que dá resposta às nossas necessidades. A busca dessa filosofia tem aumentado significativamente nos últimos anos e eu percebo que isso tende a se ampliar cada vez mais", conclui a filósofa.





"Como superar os limites internos" com Lúcia Helena Galvão

Quando: sexta-feira, 22,

às 19 horas

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 135

Vendas: Sympla

Mais informações:

@acropoleceara