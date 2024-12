Ana Frango Elétrico e Letrux fazem show em Fortaleza

Foto: Antonio Brasiliano/Divulgação e Hick Duarte/Divulgação Letrux e Ana Frango Elétrico integram programação musical do Solar Fotofestival

O Complexo Cultural Estação das Artes recebe a partir de quarta-feira, 11, a terceira edição do Fotofestival Solar. Com a proposta de desvendar o panorama da arte contemporânea e visando a conexão da fotografia com as outras linguagens, o evento de 2024 acontece até o dia 15 de dezembro.

Com ações gratuitas, que vão desde oficinas, exposições e lançamentos literários, o evento também conta com programação musical que irá reunir atrações de diversas partes do Brasil.

Abrindo a agenda cultural, no dia 11 de dezembro o grupo paraense Gang do Eletro apresenta o show “Na pressão”, a partir das 21h30min. Na mesma data, o DJ Albano Seletor também faz sua apresentação na Estação das Artes.

Já na quinta-feira, 12, o festival recebe o saxofonista Esdras Nogueira, ex-integrante da banda Móveis Coloniais de Acaju, que realiza o show “Transa” a partir das 20 horas.

No dia seguinte, 13, a cantora carioca Ana Frango Elétrico se apresenta em Fortaleza pela primeira vez com a turnê “Me chama de gato que eu sou sua”.

O sábado, 14, será marcado com o retorno de Letrux à capital cearense. A artista, que esteve na Cidade em março, volta com um show especial em homenagem a Lulu Santos.

Já no domingo, 15, o encerramento do Fotofestival Solar terá apresentação do Choro Solar, formado pelos músicos Esdras Nogueira, Marcus Moraes, Thanise Silva e Tauí Castro.

Veja programação musical completa do Fotofestival Solar 2024:

Quarta-feira, 11

20 horas às 21h30min : DJ Albano Seletor



: DJ Albano Seletor 21h30min às 23 horas: Gang do Eletro apresenta “Na Pressão”

Quinta-feira, 12

20 horas às 21h30min: Esdras Nogueira toca “Transa”

Sexta-feira, 13

20 horas às 21h30min : DJ Markan



: DJ Markan 21h30min às 23 horas: Ana Frango Elétrico apresenta “Me chama de gato que eu sou sua”

Sábado, 14

20 horas às 21h30min : DJ Maarji



: DJ Maarji 21h30min às 23 horas: Letrux canta Lulu

Domingo, 15

12 horas às 14 horas: Choro Solar com Esdras Nogueira, Marcus Moraes, Thanise Silva e Tauí Castro

Shows no Fotofestival Solar

Quando: de quarta-feira, 11, a domingo, 15



de quarta-feira, 11, a domingo, 15 Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: no Instagram @solarfotofestival

no Instagram @solarfotofestival Gratuito



