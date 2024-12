Prêmio Barco A Vapor completa 20 anos e homenageia autora cearense

Foto: João Filho Tavares Autora Marília Lovatel é destaque no Prêmio Barco A Vapor

Nesta sexta-feira, 6, acontece mais uma edição do Prêmio Barco A Vapor. No 20º ano do evento, a obra da autora e professora Marília Lovatel será a homenageada da noite.

Voltado à literatura brasileira, o prêmio é uma realização da Fundação SM e da SM Educação e contempla obras de ficção nos gêneros romance e novela para crianças e jovens do País.

A premiação será em São Paulo e poderá ser assistida de maneira on-line através transmissão simultânea via Instagram da SM.

Além disso, o evento proporciona que a publicação original da história receba o selo da Coleção Barco a Vapor e o vencedor leva a quantia de R$ 40 mil reais.

Finalista do Prêmio Jabuti, em 2017, e da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, em 2024, a mestre em Literatura também foi a grande vencedora do Prêmio Barco A Vapor de Literatura Infantil e Juvenil 2024.

Antes de vencer a premiação, Marília Lovatel recebeu o convite para integrar o projeto “Brasil e suas vozes”, da SM. Assim, ela publicou “Grãos de paisagens” por um selo do grupo editorial, que colaborou para o atual trabalho da escritora.

“O Barco a Vapor sempre foi um sonho. Concorrer sob pseudônimo é diferente, o texto precisa falar sozinho. Foram mais de 1.100 originais inscritos, concorreram narrativas de todo o País para que uma fosse escolhida entre as 8 finalistas”, relembra.

A autora ressalta estar animada com a conquista: “É uma felicidade sem tamanho ver a minha história virando livro em um contexto assim”.

'SalvaTerra': conheça o livro premiado da autora cearense

Intitulado de “SalvaTerra - Breve Romance de Coragem”, o livro premiado de Lovatel narra a trajetória de uma jovem que mora próximo ao rio Amazonas e enfrenta limitações impostas por sua realidade.

No decorrer do enredo, a jovem também desafia e busca romper as expectativas voltada às mulheres de sua condição familiar, social e econômica, em busca de seu propósito de vida. A protagonista busca representar a coragem de mulheres sobre o direito à escolha do próprio destino e a construção da identidade.



A produção de Lovatel ainda é marcada pela ligação da protagonista com a natureza e os animais, destacando as dificuldades da vida rural e a luta pela preservação do meio ambiente.

“'Salvaterra' é o meu 15º livro infantojuvenil. O primeiro, lançado em 2012 pela Scipione, reúne contos lidos por Rachel de Queiroz 20 anos antes da publicação. Contar com a leitura dela e receber uma carta com as suas impressões são grandes presentes que a Literatura me deu”, destaca.

A autora ainda explica que está feliz com o reconhecimento que o livro tem obtido. “É um prazer atuar na formação de leitores indo às salas de aula e refletindo sobre o processo com os professores”, aponta.

Ela também relembra sobre o desenvolvimento da obra: “'Salvaterra' nasceu da escuta de depoimentos de minha sogra e de minha mãe sobre as dificuldades de crescer em sociedades que insistem em determinar o destino das meninas”.

Últimas edições do Prêmio Barco a Vapor

Nas edições anteriores do Prêmio Barco a Vapor, os livros “Corpo de passarinha”, de Bruno Molinero, “A tatuagem”, de Joyce Miranda Leão Martins, e “SP Granja Trip”, de Geovany Hércules, foram os vencedores.

“Em 2024, o Prêmio Barco a Vapor completa 20 Anos. É uma premiação consolidada não só pelo tempo, mas por ter revelado nomes como o de Stella Maris Rezende. É o mais prestigiado concurso literário nacional voltado exclusivamente aos públicos infantil e juvenil”, aponta a cronista do OPOVO+.



O POVO+

Acompanhe textos da autora em sua coluna no O POVO+; acompanhe a premiação em @fundacaosm