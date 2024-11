Crônica-agradecimento

Foto: Divulgação/Greisson Augustus Alcântara de Moura. Marília Lovatel

Nos momentos importantes das nossas vidas é inevitável recordar o caminho percorrido, para ter a dimensão do que realizamos.

Uma das primeiras Coletâneas FB que trago na memória é Rachel no olhar de cada idade, que prestou justa homenagem a Rachel de Queiroz. Em O canto do poeta passarinho, o homenageado foi Patativa do Assaré.

Depois vieram Um encontro com Vinicius de Moraes e a oportunidade de conhecer Ignácio de Loyola Brandão.

Em Uma canção para Cecília, a homenageada foi Cecília Meireles. Sucederam-se Um passeio com José de Alencar e Uma prosa com Lobato.

O semeador de letras, eterno mestre Genuino Sales, precedeu O poeta menino, Horácio Dídimo, A tecelã de histórias, Socorro Acioli, e O homem da natureza e da linguagem, Manoel de Barros.

Mais recentemente, foram celebradas a cor e a brasilidade de Tarsila do Amaral, assim como exaltado o lirismo de outro poeta passarinho, Mário Quintana.

Durante muitos anos, pude vivenciar o processo que começa com a escolha do nome a receber a homenagem e que tem como culminância o lançamento do livro contendo os trabalhos selecionados — menos em 2024, quando fui surpreendida.

Ao longo desse percurso, não me ocorreu que, um dia, os textos e os desenhos produzidos teriam relação com os meus livros, com a minha vida.

A escrita e os traços contidos na Coletânea FB revelam grandes talentos de todas as idades: crianças, jovens, familiares dos alunos, profissionais do Farias Brito. Merecer a leitura deles é o maior prêmio que eu poderia desejar. A Bahia deu a Gilberto Gil régua e compasso.

Posso dizer isso de uma escola onde há mais de duas décadas me dedico ao Ensino e à Comunicação.

Nasci como escritora em uma casa de Educação que me permite o melhor dos ofícios: criar e formar leitores. E me festeja como escritora, ao mesmo tempo que estimula a leitura e a expressão da comunidade escolar por palavras e imagens.

Ao pessoal da Gráfica, às Bibliotecárias, aos Professores de Língua Portuguesa, à Equipe Pedagógica do Farias Brito, a todos (e tantos) envolvidos em um projeto tão relevante — que chega ao seu 46º ano —, o meu reconhecimento e a minha gratidão.

Aos artistas da Coletânea FB 2024, os meus parabéns. Que a estrada da arte e da literatura lhes reserve muitas felicidades, como a mim tem proporcionado.