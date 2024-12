Confira lista de exposições fotográficas para visitar no Ceará

Foto: Deivyson Teixeira/divulgação Exposição "Vermelho Vivo" no MIS Ceará

Realizada entre os dias 11 e 15 deste mês, a terceira edição do Fotofestival Solar conquistou olhares por meio de exposições, projeções audiovisuais, shows musicais, lançamentos literários e ações de formação que uniram múltiplos artistas em programação plural.

Considerado um dos principais eventos multiartísticos do Ceará, o festival segue presente na agenda cultural do Estado por meio da continuidade de mostras fotográficas gratuitas que vão ocorrer até 2025.

Com destaque para a fotografia, o Solar deste ano segue presente por meio de exposições nos equipamentos culturais da Capital — como a Pinacoteca do Ceará, o Kuya Centro de Design e o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) —, além da região do Cariri, no Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo.

Dentre as mostras de destaque, "Seja o Que Deus Quiser", no Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF), reúne 80 imagens de manifestações populares no Ceará, Distrito Federal, Bahia, Goiânia, Maranhão, Pará e Pernambuco. A curadoria é de Diógenes Moura a partir de fotografias de Dani Tranchesi. A mostra segue até março de 2025.

"Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos"

Curadoria: Eduardo Brandão

Eduardo Brandão Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro) Quando: até 9 de março de 2025

até 9 de março de 2025 Horário de visitação: quarta a sábado, de 12 às 20 horas, e domingo, de 9 às 17 horas. (O equipamento não abrirá nos dias 25/12 e 1º/1)

"Vermelho Vivo"

Curadoria: Ângela Berlinde

Ângela Berlinde Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Museu da Imagem e do Som do Ceará (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Quando: até 31 de março de 2025

até 31 de março de 2025 Horário de visitação: quarta e quinta-feira das 10 às 18 horas; sexta-feira a domingo, das 13 às 20 horas.

"Que país é esse? - A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira (1964 - 1985)"

Curadoria: Thyago Nogueira

Thyago Nogueira Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, s/n - Centro) Quando: até 13 de abril de 2025

até 13 de abril de 2025 Horário de visitação: quarta a sábado, de 12 às 20 horas, e domingo, de 9 às 17 horas. (O equipamento não abrirá nos dias 25/12 e 1º/1)

"Onde guardaremos este instante de alegria?"

Curadoria: Iana Soares e Fernanda Siebra

Iana Soares e Fernanda Siebra Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Quando: até 7 de maio de 2025

até 7 de maio de 2025 Horário de visitação: quinta a sábado, das 12 horas às 22 horas; domingos, das 10 horas às 20 horas

"Delírio Tropical"

Curadoria: Orlando Maneschy

Orlando Maneschy Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Quando: até 29 de junho de 2025

até 29 de junho de 2025 Horário de visitação: de quinta a sábado, das 12 horas às 21 horas; no domingo, das 10 horas às 20 horas. (O equipamento não abrirá nos dias 25/12 e 1º/1)

"Seja o que Deus quiser"

Curadoria: Diógenes Moura

Diógenes Moura Onde: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota).

Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota). Quando: 2 de março de 2025

2 de março de 2025 Horário de visitação: sábado e domingo, das 12 às 17 horas (entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro, o espaço estará fechado)

NAGUAL, fotografias de Graciela Iturbide