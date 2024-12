Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro no Dragão do Mar

Foto: Luiz Alves /Divulgação Daniel Groove realiza show no Dragão durante as férias em janeiro de 2025

Quem irá passar as férias em Fortaleza já tem local para se divertir durante o mês de janeiro de 2025. No Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o equipamento está com diversas ações e atividades para todos os públicos.

Leia também | Decreto define o mínimo de sessões com obras brasileiras nos cinemas do País em 2025

Desde espetáculos infantis a shows musicais, o local realiza eventos gratuitos e com preços acessíveis e convida turistas e fortalezenses para ocupar todos os espaços do equipamento localizado na Praia de Iracema.

Até a sexta-feira, 3 de janeiro, o público poderá visitar a exposição “Mino por Inteiro”, que homenageia o artista cearense Mino. Com acesso gratuito, o Museu da Cultura Cearense fica aberto à visitação das 9 horas às 18 horas.

Um dos destaques da programação é o show de Daniel Groove, marcado para o dia 18, um sábado, às 19h30min. Na mesma noite, o cantor mineiro Márcio Greyck apresenta sucessos como "Impossível acreditar que perdi você". Dia 25, é a vez da banda de rock Maglore fazer show logo após a banda cearense, de Ubajara, Edley INC.



Confira | Aos 58 anos, empregada doméstica se emociona ao visitar a Disney

Voltado para o público infantil, Simone Barreto apresenta, no domingo, 5, a vivência artística “Criação de personagens com materiais recolhidos”. O momento acontece na Praça Verde e tem início às 16 horas.

Férias no Dragão

Onde: espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: eventos gratuitos e pagos

eventos gratuitos e pagos Vendas: site Sympla e bilheteria presencial

site Sympla e bilheteria presencial Mais informações e programação completa: DragaoDoMar.org.br