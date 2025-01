Saulo Duarte faz apresentações em Fortaleza no mês de janeiro

Foto: Haroldo Saboia /Divulgação Saulo Duarte faz shows em Fortaleza em janeiro

O cantor, compositor e produtor Saulo Duarte faz temporada musical em Fortaleza com o projeto “Sessões de Verão", promovido pelo Calçadinha Bar, estabelecimento localizado no bairro Meireles. As apresentações acontecem nos dias 5 e 12 de janeiro, às 17 horas, com couvert por R$ 10.

A partir da mistura dos ritmos latinos-amazônicos com elementos do reggae e do pop, o artista apresenta músicas do próprio repertório, a exemplo de "Mistério no Olhar", “Yo Vengo”, “Arrepiô” e “Zonzon”. Ele também performa versões de canções de Bob Marley e Gilberto Gil.

A ligação de Saulo com a capital cearense é de longa data. O paraense residiu por seis anos na Cidade e já fez parcerias com diversos artistas da cena musical fortalezense. As sessões no Calçadinha Bar começaram em dezembro e seguem no início de 2025.

Saiba mais sobre a carreira de Saulo Duarte

Em julho, Saulo lançou o quinto álbum de estúdio, intulado "Digital Belém". Em entrevista ao Vida&Arte, o cantor explicou que o trabalho une gêneros como o tecnobrega e o funk.

"O disco é sobre essa pessoa que está entendendo que está no terceiro mundo, se entendendo também como alguém que, por mais nostalgia que sinta de um lugar, já se está num local diferente", disse à época.

O trabalho chega 12 anos após a estreia, "Saulo Duarte e a Unidade" (2012), e tem a presença de Russo Passapusso, Larissa Luz, Aldo Sena, Manoel Cordelro, Layse e Anais Sylla.

Sessões de Verão com Saulo Duarte

Quando: 5 e 12 de janeiro, às 17 horas

5 e 12 de janeiro, às 17 horas Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)

Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles) Quanto: couvert por R$ 10

couvert por R$ 10 Mais informações: @calcadinhabar (Instagram)