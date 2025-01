Morre a cantora cearense Francy Castro, aos 53 anos

Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM legenda

A cantora e percussionista Francy Castro morreu nesta quinta-feira, 2, aos 53 anos. A notícia foi confirmada por familiares e amigos da artista por meio de publicação no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de 30 anos de carreira artística, Francy entrou no mundo da música por influência dos tios. Ela consolidou sua carreira musical com um repertório eclético e parcerias com outras personalidades musicais, como Paulo Régis, Felipe Mota, Geferson Portela e Davi Duarte.



A artista participou da última Virada Cultural do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), com apresentação no projeto Cardápio Musical, realizada no dia 13 de dezembro.

Apesar da versatilidade nos ritmos, seu legado se estabeleceu principalmente no samba, onde ocupou um espaço de destaque segundo o jornalista e DJ Nelson Augusto.

“A Francy Castro se tornou uma referência no universo do samba aqui no Ceará. Com sua potente voz sempre era figura marcante nas rodas, nas quais abrilhantava a parceria com os instrumentistas e brindava o público com clássicos do samba”, destaca.

Artistas cearenses lamentam morte de Francy Castro

A cantora vinha animando as noites de Fortaleza desde 2008. Mas, para além dos clubes, ela também passou por programas televisivos locais e ainda participou do documentário “Mulheres na Noite - Música em Fortaleza" (2019), do cantor Pingo de Fortaleza.

Pingo de Fortaleza lamenta a morte da artista e relembra vivências com a colega de profissão. “Posso dizer que todos nós, da classe artística, estamos extremamente tristes com a partida precoce da nossa querida Francy Castro”, relata.

Ele continua: “Tive a alegria de conviver com ela durante a gravação do documentário, onde ela fala da sua natureza, da sua essência musical e demonstra todo o seu talento, sua alegria de viver e de tocar no seu cotidiano”, relembra.

O cantor ainda destaca que Francy sempre se manteve forte e focada em sua arte apesar das dificuldades da classe artística.

LEIA TAMBÉM | Centro Cultural Banco do Nordeste fecha as portas para reforma

Assim como Pingo de Fortaleza, Nelson ressalta o legado deixado por Francy. “Ela vai deixar uma enorme lacuna no samba cearense, mas também deixará uma enorme contribuição, pois suas versáteis interpretações vão ficar na memória afetiva dos frequentadores das rodas, até mais recentemente aos domingos no Boteco do Marcão, no Benfica”, aponta o jornalista.

Pingo de Fortaleza destaca a imagem que guardará da colega: “Acredito que ela viveu como quis, sempre em sua natureza, era feliz cantando e no que fazia. Ela tinha muitas pessoas que a acompanhavam, era muito querida. Por já ter convivido nesses momentos de alegria com ela, me solidarizo com a família, os amigos, com todos, pela partida dessa grande artista”, conclui.

Sindicato dos Músicos divulga nota de pesar

O perfil do Instagram do Sindicato dos Músicos do Ceará (Sindimuce) também divulgou uma nota de pesar sobre a morte da cantora e informou acerca de uma homenagem à cearense.

“Hoje perdemos nossa grande voz Francy Castro. Nossa solidariedade e apoio à sua família, amigos, colegas e fãs. A homenagem à Francy será na Funerária Alvorada nesta sexta-feira, dia 3, às 13 horas. Eterna Francy, descanse em paz”, informa a nota.

Na publicação, artistas da área musical também se pronunciam sobre a morte da cantora. “Meus sentimentos”, registra a cantora Solange Almeida. “Que Deus a receba de braços abertos e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Descanse em paz nega”, comenta a cantora Lenna.

O corpo da cantora foi velado na Funerária Alvorada, no Centro, e o enterro deve acontecer às 16 horas no cemitério Parque da Saudade.