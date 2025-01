Secultfor garante Ciclo Carnavalesco 2025; Confira mais detalhes

Foto: Samuel Setubal Helena Barbosa gestora cultural e pesquisadora

Alvo de atenções por parte da população da Capital, o Ciclo Carnavalesco 2025, que engloba o Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, está sendo estudado pela nova gestão da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). Em coletiva durante a primeira reunião do secretariado do prefeito Evandro Leitão (PT), realizada nesta sexta-feira, 3, Helena Barbosa, nova secretária da pasta, afirma estar em um “processo de conhecimento da estrutura”.

A previsão, de acordo com ela, é que o ciclo festivo oficial comece no último fim de semana de janeiro. “Não é muito saudável dar novos passos sem antes entender o chão em que se pisa. Então, ontem (quinta-feira) foi um primeiro momento de conhecimento, reconhecimento dos projetos; de falar com pessoas e ver questões estruturais de recursos humanos”, explica.

Para esta primeira etapa, a secretária conta estar estudando os editais abertos pela gestão passada em dezembro de 2024, que contemplam atividades do período carnavalesco. Dois deles são para concessão de apoio financeiro, destinado a blocos de rua independentes e ao desfile das agremiações carnavalescas na avenida Domingos Olímpio.

Juntos, os dois editais somam mais de R$ 1,7 milhão. As inscrições para ambos seguem até sexta-feira da próxima semana, 10 de janeiro.

VEJA TAMBÉM| Helena Barbosa: "Não há política exitosa se não for fundamentada na democracia"

Além deles, um terceiro edital contempla o credenciamento de artistas (DJ solo), grupos ou coletivos para se apresentarem no Ciclo Carnavalesco deste ano. No entanto, o documento informa que não garante um direito à contratação. Ele apenas deixa “uma expectativa, ficando esta condicionada à demanda da Secultfor, bem como de previsão orçamentária, não cabendo nenhum tipo de indenização ao credenciado pela não contratação”.

“Hoje vou ter uma imersão voltada só para o Ciclo Carnavalesco. Vou sair daqui e vamos ‘beirar’ a noite até organizarmos a casa e saber como podemos apurar melhor as informações, para termos uma conversa com a imprensa de um forma mais consolidada”, sustenta.

Secretária garante realização do Carnaval

Ainda durante a coletiva, Helena Barbosa também garante que o Carnaval de Fortaleza será realizado e que uma provocação do novo prefeito foi para ter “uma atenção às programações estruturantes, e de forma descentralizada”, mas reforçando que o trabalho de 2025 está condicionado ao que foi proposto no edital lançado pela gestão anterior.

“O Carnaval faz parte da cultura da Cidade. Preciso entender qual vai ser o tamanho dele a partir do que já foi comprometido e estruturado na gestão anterior. Trabalharei em cima de algo que já foi lançado. A partir daí, vou poder dizer até onde iremos”, arremata.

Helena também diz haver um “alinhamento harmônico” entre ela e Evandro Leitão para o que “acredita ser uma política pública de cultura, descentralizada, que reconhece todas as expressões culturais e a potência da cadeia produtiva em todos os territórios”.

“Estamos com muita garra e vontade de fazer uma política de cultura descentralizada. Tem cultura em todos os territórios da cidade de Fortaleza e é isso que a gente quer potencializar”, conclui.