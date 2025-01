Concurso premia o melhor sósia cearense de Fernanda Torres

Foto: Reprodução/Instagram @ciateatralacontece Cartaz anuncia concurso de melhor sósia cearense da atriz Fernanda Torres

Não é apenas nas premiações do circuito internacional de cinema que o nome de Fernanda Torres está envolvido após a conquista do Globo de Ouro. A atriz também é homenageada com um concurso de sósias — mas com um detalhe: são sósias cearenses.

O “Concurso de Sósia Fernanda Torres Cearense” é promovido pela Cia Teatral Acontece, de Fortaleza, e premiará com R$ 300 o(a) vencedor(a). Qualquer pessoa que se ache parecida com a atriz pode participar do concurso.

Para se inscrever, é necessário enviar por e-mail um vídeo de até um minuto interpretando a atriz. A seleção dos candidatos é por ordem de inscrições. Assim, somente os dez primeiros a enviarem os vídeos poderão participar do concurso.

O anúncio foi feito pelo Instagram da companhia. Um cartaz com um refrigerante de cajuína, cuscuz e Fernanda Torres vestindo chapéu de cangaceiro convida os participantes.

Concurso de Sósias: ação integra festival de esquetes

A ação do concurso de sósias da Fernanda Torres faz parte da 18ª edição do Festival de Esquetes da Cia Teatral Acontece (Fecta), realizado de 10 a 18 de janeiro. Um dos objetivos é homenagear a artista pela conquista do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama.

As disputas ocorrerão a partir da somatória de votos nos stories do perfil da companhia no Instagram e dos votos de "melhor performance" de até cinco minutos com os candidatos nas mostras do Fecta — em dias previamente agendados com os participantes.

A cada dia do festival serão apresentados ao público dois candidatos, como afirma Almeida Jr, ator e presidente da Cia Teatral Acontece. Ele indica que a ideia surgiu de Felício da Silva, diretor tesoureiro e produtor cultural da Cia.

Concurso de Sósias: “Forma de brincar com a nossa gaiatice”

Segundo Almeida Jr, o desejo com a idealização do concurso era promover uma ação que trouxesse maior participação do público no festival. “É uma forma também de fazer uma homenagem às nossas ‘Fernandas Torres’ do Ceará. Temos vários talentos no Estado. O concurso não é só pela aparência, mas pelo talento também”, detalha.

Foto: Reprodução/Instagram @ciateatralacontece Com um refrigerante São Geraldo, cuscuz e chapéu de cangaceiro, cartaz anuncia concurso de melhor sósia cearense da atriz Fernanda Torres

Segundo o ator, a dinâmica é parecida com o concurso de sósias do Selton Mello: “É uma forma de brincar com a nossa ‘gaiatice’ do Ceará, porque somos um povo gaiato. Então, se você se sente uma Fernanda Torres, você está apto a participar. É o público quem vai escolher. Se o público achar que a Fernanda Torres é uma mulher negra, é ele que manda”.

“É uma brincadeira gostosa, e também chama a atenção das pessoas quanto ao momento que estamos passando. O Brasil virou praticamente o centro do mundo artístico com o Globo de Ouro. É um momento importante e o público gosta de participar”, acrescenta.

Concursos de sósias se espalham pelo Brasil

Este não é o primeiro concurso de sósias envolvendo personalidades no Brasil. Em dezembro, ocorreu no Rio de Janeiro um concurso de sósias do ator Selton Mello. No mesmo mês e no mesmo estado a própria Fernanda Torres foi homenageada com um concurso desse tipo.

Leia também | Fernanda Torres se candidata ao concurso de sósias de Marisa Monte

Vencedor do BBB 24, Davi Brito foi o alvo de um concurso realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Outro baiano, o ator Wagner Moura, foi lembrado em uma ação desse estilo no Farol da Barra, em Salvador (BA)

Concurso de Sósias Fernanda Torres Cearense

Quando: inscrições até serem enviados dez vídeos; festival é realizado de 10 a 18 de janeiro

Inscrições: enviar vídeo de 1 minuto interpretando Fernanda Torres para o e-mail fectaacontece@gmail.com

Resultado: no encerramento do 18º Fecta

Info: @ciateatralacontece