Festival gratuito de esquetes é realizado em Fortaleza; confira

Foto: Beka Bezerra /Divulgação Esquete "Feliz Ano-Novo" já foi apresentada em uma das edições do Fetac

A Companhia Teatral Acontece promove nova edição do seu Festival de Esquetes (Fecta) em Fortaleza a partir desta sexta-feira, 10. Gratuito, o evento reúne apresentações de 26 grupos, oficinas, debates, encontro acadêmico e até concurso de sósias cearenses da atriz Fernanda Torres.

Com o tema “Artista Protagonista de Si”, o festival é realizado presencialmente entre 10 e 18 de janeiro no Centro Cultural Arte de Viver, na Vila das Artes e na própria sede da companhia. O evento tem participantes de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, São Gonçalo do Amarante e Brasília.

Ao todo, são 21 grupos concorrentes, além de três convidados. Há também duas apresentações de turmas de formação da companhia. A abertura do festival ocorre na sexta-feira, 10, com apresentação dos trabalhos "O Vendedor de Palavras" e "Canção Dentro do Pão".

Festival de Esquetes: Jurados e homenagens

Fundada há 22 anos pelo ator Almeida Jr, a Cia Teatral Acontece realiza pela 18ª vez o Fecta. Neste ano, o corpo de jurados do Fecta é formado pela atriz e diretora Edla Maia, pelo palhaço e ator Cláudio Ivoe e pelo professor Márcio Rodrigues.

Ao final da edição, os destaques de cada mostra serão premiados com o “Troféu João Andrade Joca”, em homenagem ao ator e professor cearense. O grupo Arte de Viver, que completa 25 anos em 2025, também prestará homenagem.

A final do concurso de sósias de Fernanda Torres ocorre no dia 16. No Fecta surgiram diversos grupos, artistas e espetáculos, como o esquete “Flor de Dama”, de Silvero Pereira, que se transformou no “Cabaré das Travestidas”.

18ª edição do Fecta

Quando: sexta-feira, 10,

a sábado, 18

Onde: Centro Cultural Arte de Viver, Vila das Artes e sede da Cia Teatral Acontece

Instagram: @ciateatralacontece

Gratuito

Programação Geral do Festival de Esquetes

Mostras Convida e Noturna

Quando: 10 a 18 de janeiro, às 18 horas

Onde: Grupo Arte de Viver (Rua Samuel Uchôa, 395 - Bom Futuro)

9º Encontro Acadêmico - “A Arte como Propulsor do Equilíbrio”

Quando: segunda-feira, 13, às 13 horas

Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Oficina Produção Cultural

Quando: segunda, 13, e terça-feira, 14, das 9 às 12 horas

Onde: Cia Teatral Acontece (Travessa Juvenal de Carvalho, 160 - São Gerardo)

Lançamento 8ª Revista Doccena

Quando: sábado, 18, às 18 horas

Onde: Cia Teatral Acontece (Travessa Juvenal de Carvalho, 160 - São Gerardo)

Programação por dia do Festival de Esquetes

Sexta-feira, 10

18 horas - O Vendedor de Palavras (Cia Teatral de São Gonçalo do Amarante)

19h30min - Canção Dentro do Pão (Grupo Arte de Viver)

Sábado, 11

18 horas - Não Gosto de Você (49ª Turma do Cita)

18h30min - Geni e Bola de Sebo: O Encontro de Almas Feridas (Ladies, de Fortaleza)

19 horas - A Espera (Barlavento Cia. de Artes Cênicas, de Fortaleza)

19h30min - Silenciosamente Barulhento (Melhor de Dois, de Fortaleza)

20h15min - Debate

Domingo, 12

18 horas - Experiência Macbeth (5ª Turma do LEA)

18h30min - Ensaio Sobre o Solo (Psyché Teatral, de Fortaleza)

19 horas - A Dolorosa História de Um Fracasso (Dela Felina, de Fortaleza)

19h30min - Paola Crossbox, a Atleta das Emoções (Fernanda Duarte, de Fortaleza)

20h15min - Debate

Terça-feira, 14

18 horas - A Frigida Feira (Sesart, de Fortaleza)

18h30min - A Herdeira (Quarto Coletivo, de Fortaleza)

19 horas - Uma Missão L(im)possível (As Fazem Nada, de Fortaleza)

19h30min - Diabo a Dois (Os Plautos, de Fortaleza)

20h15min - Debate

Quarta-feira, 15

18 horas - O Beijo no Asfalto (Teia Coletivo de Teatro, de Fortaleza)

18h30min - O Corvo (Independentes, de Caucaia)

19 horas - Escravo Isauro (Grupo Ô Peça Boa, de Caucaia)

19h30min - A Cor da Dor (Grupo de Teatro Alcateia, de Apuiarés)

20h15min - Debate

Quinta-feira, 16

18 horas - O Que Acontece Depois da Morte? (Grupo Lindo, de Fortaleza)

18h30min - Cicatrizes (Mocambo, de Fortaleza)

19 horas - Depois das Onze (Grupo Pregando Peças)

19h30min - Severinos (Grupo Armorial de Teatro, de Maranguape)

20h15min - Debate

Sexta-feira, 17

18 horas - Cartão de Visitas (Vinícius Facó, de Brasília)

18h30min - Negra Soul (Malungo Teatral, de Fortaleza)

19 horas - Feliz Ano Novo (Grupo Infame, de Fortaleza)

19h30min - Só Para Não Esquecer (Cia. Teatro e Movimento, de Fortaleza)

20h15min - Debate