Primeira feira Garagem 541 acontece este fim de semana

Foto: Garagem 541/Divulgação Edição contará com participação de expositores locais de moda e arte

Entre feiras, exposições e casas colaborativas, Fortaleza ganha mais um novo evento para que o empreendedor local possa divulgar e comercializar seus produtos e serviços.

Localizado no bairro Aldeota, a Garagem 541 estreia neste fim de semana com música escolhida pelo público, gastronomia diversificada e stands de marcas nordestinas.

Definida como uma “experiência itinerante e sazonal”, o evento reúne expositores de moda e artesanato, onde o público poderá encontrar opções de vestuário, acessórios, calçados, cerâmica e decoração para todos os gostos.

Organizada pelo grupo de amigos Thaís Fraga, Brendha Forte, Guilherme Melo e Ismênia Marques, a Garagem 541 também contará com serviço de bar, com cartela de vinhos, drinks e cervejas, e de gastronomia – com churrasco, pratinhos e opções veganas.

O evento de lançamento terá ocasiões especiais que vão agradar aos presentes e fortalecer a conexão com os consumidores: um espaço para flash tattoos e brechó que promove a moda circular e sustentável. “O brechó é um dos nossos diferenciais para trazer novos usos a peças que já fizeram história”, declara Thaís.

Já no domingo, 19, a feira abre espaço para uma parceria com o projeto Pincelê, no qual os participantes são convidados a praticar pinturas em telas e objetos diversos. A experiência artística tem início às 16 horas, e os interessados podem realizar inscrição via Sympla no valor de R$ 150.

Ao Vida&Arte, a organizadora do Garagem 541 adianta que o evento ⁠acontecerá a cada dois meses, realizado em locais diversos, desde residências, ambientes comerciais e públicos.

