Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 9 de fevereiro (9/2)

Foto: FERNANDA BARROS Barraca Foi Sol realiza neste domingo, 9, o Baile Groovado a partir das 12 horas

A barraca Foi Sol realiza o Baile Groovado e leva para as areias da Praia da Leste o afrobeat, amapiano e dancehall. A discotecagem ficará por conta de DJ Bugzinha, Rafa Lima e Viúva Negra. O evento está com vendas de ingressos antecipados por R$ 5. No dia, ele será vendido presencialmente por R$ 8.

Quando: domingo, 9 de fevereiro, a partir das 12 horas

domingo, 9 de fevereiro, a partir das 12 horas Onde: Barraca Foi Sol (Praia da Leste, s/n - Moura Brasil)

Barraca Foi Sol (Praia da Leste, s/n - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 5; vendas no OutGo





Passeio Público

O tradicional Pré-Carnaval infantil que acontece aos domingos na Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, inicia programação. Com as atrações Charanga do Tio Marcão Lindão, e Tia Samila e Sua Turma, a folia para as crianças está marcada para iniciar a partir deste domingo, 9.

Quando: domingo, 9, a partir das 9 horas

domingo, 9, a partir das 9 horas Onde: Praça dos Mártires

Praça dos Mártires Gratuito





Vinil é Massa

Para os que adoram discos, Fortaleza recebe a Feira Vinil é Massa — que acontece no Floresta Bar neste domingo, 9, a partir das 12 horas. Bento Araujo será responsável pela discotecagem, com um set baseado na pesquisa dele sobre música transgressora no Brasil. Ele também falará sobre a carreira no jornalismo musical. A entrada é gratuita e não terá a cobrança de couvert.

Quando: domingo, 9, das 12 às 17 horas

domingo, 9, das 12 às 17 horas Onde: Espaço Coqueiros do Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 - Aldeota)

Espaço Coqueiros do Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 - Aldeota) Gratuito





Visita mediada

Neste domingo, 9, o Museu da Indústria realizará a visita mediada "Real ou fake: mitos e verdades sobre o café". O momento será comandado por Ed Araújo e Mariana Lima a partir das 11 horas. Não há necessidade de se inscrever antecipadamente, as inscrições serão presenciais no dia da atividade.

Quando: domingo, 9, às 11 horas

domingo, 9, às 11 horas Onde: Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro) Gratuito





Memória O POVO

Mais um episódio do Memória O POVO estreia neste domingo, 9, na plataforma O POVO . O entrevistado da vez é Gonzaga Mota, economista e ex-governador do Ceará em 1982 e 1986. Comprometido com o avanço do Estado e o desenvolvimento com inclusão, o líder político compartilha suas histórias e sua vida de luta, além de revelar sonhos.

Quando: domingo, 9 de fevereiro

domingo, 9 de fevereiro Onde: O POVO+