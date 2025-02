'Nordeste Insurgente', documentário sobre a Confederação do Equador, estreia no O POVO+

Foto: O POVO "Nordeste Insurgente", novo filme-documentário do O POVO+ reconta os movimentos, com destaque ao Ceará, que fortaleceram a Confederação do Equador

Há dois séculos, um dos momentos históricos de maior importância na construção do Nordeste acontecia de forma despercebida por parte majoritária do Brasil. Denominado Confederação do Equador, o movimento tinha como mote a insatisfação com a coroa portuguesa - pois, apesar de declarada a independência nacional, ainda mantinha controle e influência em todo o País.

Assista Nordeste Insurgente, produção original do O POVO+

Originadas em Pernambuco, as ações contrárias ao extremismo de Dom Pedro I se espalharam pelos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Ceará. Esse movimento é tratado no novo documentário do O POVO , plataforma de multistreaming do Grupo de Comunicação O POVO.

Intitulada "Nordeste Insurgente", a obra reconta o que foi a confederação e destaca a participação cearense no movimento em prol da implantação da República no Brasil. O filme estreia nesta segunda-feira, 24.

"A confederação era um modelo parecido com o modelo federativo, com presidente e estados, só que durou pouco tempo. A coroa abafou essa rebelião com força e violência. Aqui nós tínhamos um Nordeste em insurgência, que queria dizer ao imperador que ele devia cair e o Brasil se tornar uma República", explica o editor-adjunto do Núcleo de Imagem do O POVO, Demitri Túlio.

O filme traz captações em Icó, Quixeramobim, Crato, Aracati e Fortaleza, além de falas de historiadores, memorialistas e professores. Assinando a direção e o roteiro de "Nordeste Insurgente" em parceria com a colunista do O POVO Luana Sampaio, Demitri diz que o filme surge para "derrubar esse mito de Nordeste 'independente'".

Segundo ele, não existia um movimento de separação da região do restante do Brasil, mas, sim, um "desejo de substituição da Monarquia pela República, impulsionado por movimentos similares globais e liderado pela elite econômica e comercial desses estados". Com o Nordeste em rebelião, as agitações fizeram a parte sul do País considerar a região e voltar-se a ela com novos olhares.

"Eu gosto de chamar de revolução porque foi uma tentativa realmente de fazer uma revolução republicana, eles chegaram a tomar o poder por 74 dias, queriam uma Constituição, condenavam moralmente a escravidão, o que à época é um considerável avanço", explica o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Marcus Carvalho, em entrevista ao O POVO em janeiro de 2024.

Nos 200 anos do movimento revolucionário, celebrados em 2024, O POVO realizou uma série de reportagens especiais em recordação ao marco histórico. Weber Porfírio, membro do Grupo Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da Universidade Federal do Ceará, comentou que a revolta no Ceará durou 54 dias e que não foi "homogênea". "Em alguns casos, vilas das mesmas províncias ficaram umas contra as outras: de um lado, as que aderiram ao movimento; do outro, as favoráveis ao imperador", mencionou à época do bicentenário.

Editor-chefe do Núcleo de Imagem do O POVO, Chico Marinho reforça a proposta de dar um novo olhar às motivações que levaram nomes como Tristão Gonçalves, Azevedo Bolão, Feliciano Carapinima, Pessoa Anta, Pereira Filgueiras e Padre Mororó a se unirem. São lideranças intelectuais e militares que foram personagens desse movimento e hoje dão nome às avenidas e ruas da Capital.

"Nessa nova produção, estamos dando luz ao que justamente apresenta o título do filme: 'Nordeste Insurgente'. Aqui, os revoltosos daquela época não queriam um Nordeste independente, separado, que era o que se entendia sobre as justificativas. Mas, na realidade, esses movimentos revoltosos estavam defendendo a implantação de uma República", explica.

Os produtos audiovisuais originais do O POVO possuem a concepção de "ir sempre além" dos temas escolhidos para conduzir os filmes e não "se limitar em apenas narrar o fato". "Em nosso catálogo audiovisual temos a nossa produção original e temos as de parceiros. Esses projetos autorais carregam o DNA do O POVO, do jornalismo executado na Redação", elabora Chico Marinho.





Ficha Técnica de "Nordeste Insurgente"

Direção: Demitri Túlio e Luana Sampaio

Roteiro: Demitri Túlio e Luana Sampaio

Produção: Mariana Lopes

Direção de fotografia: Fco Fontenele

Assistência de fotografia: Julio Caesar e Samuel Setúbal

Coordenação de pós-produção, edição e mixagem: Raphael Góes

Montador e designer de som: Abdiel Anselmo

Correção de cor e grade: Raphael Góes

Motion Design: Rodrigo Vasconcelos





Lançamento do filme "Nordeste Insurgente"

Quando : segunda-feira, 24

: segunda-feira, 24 Duração : uma hora

: uma hora Onde : O POVO+

: O POVO+ Acesso: mais.opovo.com.br