Nordeste Insurgente

"Nordeste Insurgente" reconta a história da Confederação do Equador, um movimento revolucionário de 1824 que buscava instaurar a República no Brasil. Focado no Nordeste, especialmente no Ceará, o documentário desmistifica a ideia de separação e destaca a luta contra a monarquia. Com depoimentos de historiadores e imagens de diversas cidades, a obra revela as motivações republicanas e o impacto do movimento. A produção também aborda a abolição da escravidão como um dos avanços defendidos pelos revoltosos. O filme traz uma nova visão sobre esse importante momento da história brasileira

23 de fevereiro de 2025