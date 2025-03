O Carnaval ainda não acabou!

Foto: Mateus Dantas Fortaleza terá várias opções de festas no fim de semana de Pós-Carnaval

O Carnaval terminou, mas a folia continua por todo o Brasil. Em Fortaleza, os quatro dias da festa são poucos para a energia e alegria dos foliões que querem aproveitar todos os momentos.

Em casas de shows e espaços gratuitos, a Capital segue com programação carnavalesca neste sábado, 8. São as chamadas “ressacas de Carnaval”. O público festeiro pode deixar o glitter e a fantasia prontos para aproveitar as diversas opções que ocorrem na Cidade.

Um dos destaques do fim de semana é a festa gratuita no Shopping Riomar Fortaleza. Com início às 16 horas, o estabelecimento localizado no bairro Papicu promove um show de Carnaval com apresentações do Bloco Baqueta e dos cearenses da Superbanda.

O momento é marcado com a participação de Gretchen, que deve animar todos os presentes com os sucessos que marcaram gerações, como “Conga, Conga, Conga” e “Freak Le Boom Boom”.

No Moto Libre Bar, a festa tem início às 21 horas e terá apresentações do Bloquinho Di Boa e da Superbanda. Os ingressos para o momento estão à venda no Sympla, com valor a partir de R$ 30.

Também na Praia de Iracema, o Fuzuê Club promove a festa “Viva La Pachanga”, a partir das 22 horas. Os ingressos para o evento custam R$ 30 e podem ser adquiridos no site OutGo.

A festa contará com apresentações das DJs Priscilla Delgado, Fuga, Bugzinha e Negona, além das bandas Descendentes da Índia Piaba, Carretera Sounds e Ministereo Público Sound System.

Veja onde curtir a ressaca de Carnaval em Fortaleza

Vila Tabajara

Quando: a partir das 15 horas

Onde: Vila Tabajara (rua dos Tabajaras, 502 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Vendas: Efolia

Mais informações: @vilatabajara

RioMar Fortaleza

Com Bloco Baqueta, Superbanda e Gretchen

Quando: às 16 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @riomarfortaleza

Gratuito

Terrazo Shopping

Com Os Transacionais

Quando: às 18 horas

Onde: Terrazo Shopping (avenida Quarto Anel Viário, 55 - Pedra, Eusébio)

Mais informações: @terrazoshopping

Gratuito

Fuego na Raba

Com DJs Femo, Fuzzy, Veneno e Fennix

Quando: às 19 horas

Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Quanto: R$ 10

Vendas: OutGo

Mais informações: @budegadoraul

É o Gera!

Com Bloquinho Di Boa e Superbanda

Quando: às 21 horas

Onde: Moto Libre Bar (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20

Vendas: Sympla

Mais informações: @motolibrebar

Valentina Club

Com Jessik, Edna Ávila, DJ Rômulo Melo e Soberano

Quando: às 22 horas

Onde: Valentina Club (rua Senador Pompeu, 1252 - Centro)

Mais informações: @valentinaclub_

Viva La Pachanga

Com DJs Priscilla Delgado, Fuga, Bugzinha e Negona, Bandas Descendentes da Índia Piaba, Carretera Sounds e Ministereo Público Sound System

Quando: às 22 horas

Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)

Quanto: R$ 30

Vendas: OutGo

Mais informações: @fuzue.club

Camarote da Laura