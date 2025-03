Estação das Artes recebe show "Elas, o Ceará e o Jazz" no domingo, 23

Foto: Divulgação/Tainá Facó Da esquerda para direita: Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues

O Mercado AlimentaCE, localizado na Estação das Artes, recebe neste domingo, 23, o show gratuito "Elas, o Ceará e o Jazz".

Com Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues, o evento irá rememorar grandes compositores do jazz cearense, como Rodger Rogério, Érico Baymma, Lauro Maia, Evaldo Gouveia e Nonato Luiz, entre outros.

Com início às 12h30min, o espetáculo tem arranjos e direção musical do maestro Luciano Franco e conta com Dalwton Moura na seleção de repertório, idealização do projeto e produção executiva.

O show "Elas, o Ceará e o Jazz" chega à capital cearense após sua estreia na 26ª edição do Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, em fevereiro de 2025.

Além do trio, sobem ao palco Hermano Faltz (guitarra), Gabriel Geszti (teclado), Ezequiel Ribeiro (contrabaixo acústico) e Carol Maia (bateria), com uma participação especial de Nara Kelly (trompete).

O jazz cearense na voz de mulheres

Além de destacar a força das vozes femininas que transitam na cena musical de Fortaleza, o show tem como marca a valorização dos compositores cearenses, lançando luz sobre uma ampla produção de canções em gêneros ligados ao jazz.

De acordo com as artistas, o repertório passa por músicas que nem sempre encontram vozes e caminhos para chegar ao dito "grande público" e que certamente surpreenderão muitos espectadores.

