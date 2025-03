Programação da Bienal do Livro do Ceará 2025 é divulgada; veja destaques

Foto: Samuel Setubal Em abril, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará é realizada no Centro de Eventos

A primeira parte da programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará foi divulgada pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). O roteiro inclui saraus, lançamentos, debates, oficinas e atividades que entrelaçam literatura e moda.

Com o tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura", o evento gratuito ocorre entre 4 e 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará. Ao todo, o público poderá conferir mais de 100 mil títulos, com produções nacionais e internacionais, a exemplo de escritos da Espanha, França e Inglaterra.

Entre os destaques estão ações com escritoras como Luíza Romão, Aline Bei, Geni Nuñez e Andrea Del Fuego. Além disso, há momentos com autores como Jeferson Tenório, feira de cordel, roda de conversa sobre os 50 anos do prédio da Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) e programação com o Ministério da Cultura (MinC).

A programação completa pode ser conferida no site do evento. A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará se inicia na sexta-feira, 4 de abril, com a abertura da feira de livro às 9 horas. Ao todo, 188 estandes são destinados à exposição e venda de obras. No espaço Praça do Cordel, há cortejo com cordelistas, cantadores e a quadrilha Arraiá do Zé Testinha, às 19 horas.

O dia ainda conta com a inauguração do espaço "Literatura e Moda", novidade desta edição. A iniciativa é um dos eixos que compõem a Bienal. Às 18 horas, é exibido um desfile no Foyer. Às 20 horas, é realizado o cerimonial de abertura do evento.

Na sequência, às 21 horas, a escritora e atriz Luíza Romão apresenta o show "Também Guardamos Pedras Aqui". Ela venceu o Prêmio Jabuti em 2022 nas categorias de Poesia e Livro do Ano com a obra literária homônima ao show.

No sábado, 5 de abril, a Bienal do Livro do Ceará continua sua programação com atividades tanto no Centro de Eventos quanto fora dele - nesses casos, as ações integram o projeto "Bienal Ceará Adentro". Neste dia, Luiza Romão protagoniza, às 9 horas, sarau com a biblioteca comunitária Pôr dos Livros no Parque Rachel de Queiroz.

A partir das 10 horas, se inicia a Feira de Cordel, com folhetos, livros e produtos da economia criativa ligados ao cordel e à xilogravura. Um dos destaques da programação é o lançamento do livro "Belchior, a construção de um mito na literatura de Cordel", de Alberto Perdigão, às 16 horas.

No espaço Arena Bece ocorrem atividades como a roda de conversa "50 anos do prédio da Bece — O brutalismo e a arquitetura modernista cearense", com Carolyna Cabral, Romeu Duarte e Ricardo Paiva. A mediação é de Ana Karine Garcia e a ação começa às 15 horas.

A antropóloga Glória Diógenes, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), lança o livro "Sangue no Olho D'Água" no Espaço Natércia Campos, às 17 horas. No fim do dia, às 20 horas, Talles Azigon e Buna Sonast protagonizam a roda de conversa "Poesia Curta é o Máximo" na Arena Bece.

Na Arena Henriqueta Galeno são realizadas as mesas "O que Podem as Palavras?", com Andrea Del Fuego e Afonso Cruz e mediação de Sávio Alencar, e "O Fogo e a Água: Palavras em Travessia", com Jarid Arraes e Auritha Tabajara e mediação de Suene Honorato.

Esta edição da Bienal do Livro do Ceará também reserva momentos de ensino para o público, como no bate-papo "Caminhos da Produção Literária Para o Público Juvenil", no qual Andrea Del Fuego conversa com Rejane Nascimento das 10h às 12 horas na Sala 1 do 2º Mezanino.

Das 14h às 15h30min é a vez da oficina de escrita criativa "Itinerários de formação de novos escritores", com Mateus Lins e mediação de Paula Brandão. No mesmo espaço, mas das 9h às 12 horas, ocorre atividade do Ministério da Cultura (MinC).

Na ocasião, a mesa "O Plano Nacional de Livro e Leitura - PNLL 2025-2035" recebe como convidados Fabiano dos Santos Piúba, Jéferson Assumção, Kátia Schweickardt, Luisa Cela e Ana Helena do Nascimento Barbosa, com mediação de Andressa Marques.

O primeiro fim de semana da Bienal do Livro do Ceará é encerrado no domingo, 6 de abril. Entre os destaques, na Arena Bece é realizada, das 15h às 16h30min, a roda de conversa "Ancestralidade e Literatura Indígena", com Trudruá Dorrico (RO) e Geni Nuñes (MS). A mediação é de Suene Honorato.

Às 18 horas ocorre a roda de conversa "Mulheres Que Escrevem, Histórias Contam", com Andrea Del Fuego e Aline Bei, mediada por Ana Karine Garcia.

Na Mesa da Curadoria, na Arena Henriqueta Galeno, Jeferson Tenório e Airton Souza participam da mesa "Negritude e masculinidade: Ficção Brasileira", com mediação de Rômulo Silva, às 18 horas.

Às 20 horas é promovida a mesa "Às Margens do Cânone: a Palavra que Dança", com Aline Bei, Geni Nuñez e Luíza Romão. A mediação é de Sara Síntique. O anúncio da programação foi realizado nesta sexta-feira, 21, e a programação disponível contempla atividades dos primeiros dias de Bienal do Livro. Novos nomes de autores, atrações e atividades ainda serão divulgadas pela Secult ao longo das próximas semanas.



XV Bienal Internacional do Livro do Ceará

Quando: de sexta-feira, 4 de abril, a domingo, 13 de abril

de sexta-feira, 4 de abril, a domingo, 13 de abril Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) e outros locais

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) e outros locais Programação completa: bienaldolivro.cultura.ce.gov.br/programacao

bienaldolivro.cultura.ce.gov.br/programacao Gratuito