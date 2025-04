Bienal do Livro 2025 em Fortaleza: programação desta quinta (10/04)

Foto: Livia Wu/Divulgação Bel Santos Mayer participa de ação na Casa Vida&Arte

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará segue sua programação nesta quinta, 10 de abril (10/04), no Centro de Eventos do Ceará. Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, o evento reúne atrações diferentes para o público visitante, que também pode conferir a Feira de Livros no espaço.

Totalmente gratuita, a Bienal do Livro conta também com 188 estantes e mais de 100 mil títulos expostos ao longo dos 10 dias de feira. Entre as possibilidades de programação para esta quinta, 10 há conversas com Celma Prata, Bel Santos Mayer e Talles Azigon, lançamento de livros e shows musicais.



Dividida por eixos temáticos, a lista a seguir tem programação retirada do site oficial da Bienal do Livro e está sujeita a alterações por parte do próprio evento. A feira segue aberta até 13 de abril.

Leia mais Bienal do Livro | Acompanhe a programação completa da Casa Vida&Arte

Programação da Bienal do Livro 2025: veja lançamentos literários nesta quinta, 10

Praça do Cordel (Pavilhão Térreo – Oeste)

14 horas - Lançamento do livro “Cordel e a formação humana”, do pesquisador Eduardo de Menezes Macedo

- Lançamento do livro “Cordel e a formação humana”, do pesquisador Eduardo de Menezes Macedo 14h30min - Lançamento do livro “Um passo além do crepúsculo”, de Cayman Moreira

- Lançamento do livro “Um passo além do crepúsculo”, de Cayman Moreira 17 horas - Lançamento de títulos de Kenia Diógenes e Luiz Gonzaga Maia, membros da Casa do Cordel (Tabuleiro do Norte/CE)

Secult - Espaço Natércia Campos (Pavilhão Térreo - Oeste)

17 horas - Lançamento do livro “Uma sorte ruim”



- Lançamento do livro “Uma sorte ruim” Autora: Celma Prata

19 horas - Lançamento do livro “Inventário de perdas”



- Lançamento do livro “Inventário de perdas” Autora: Grecianny Cordeiro



Leia mais Bienal do Livro | Confira a programação musical gratuita do evento

Programação da Bienal do Livro 2025: veja shows musicais nesta quinta, 10

Praça do Cordel (Pavilhão Térreo – Oeste)

18 horas - Cantoria com os repentistas Irmãos Bessa

- Cantoria com os repentistas Irmãos Bessa 19 horas - Apresentação do Mestre Valdeck de Garanhuns

- Apresentação do Mestre Valdeck de Garanhuns 20 horas - Show “Meu mote é forró” com Luana Florentino

Sala Beatriz Nascimento (2º Mezanino - Sala 2 - Oeste)

17 horas - Apresentação lítero-musical de Bianca Rufin



Programação da Bienal do Livro 2025: veja mesas-redondas e bate-papos nesta quinta, 10

Casa Vida&Arte

17 horas - Roda de conversa



- Roda de conversa Com : escritora Bel Santos Mayer



: escritora Bel Santos Mayer Mediação: Lara Montezuma, coordenadora de Cultura do O POVO

Arena Bece (Pavilhão Térreo - Oeste)

14 horas - Roda de Conversa “A Arte de Contar Histórias – Preservando a Cultura Indígena”



- Roda de Conversa “A Arte de Contar Histórias – Preservando a Cultura Indígena” Convidados : Ademario Ribeiro Payayá (BA) e Sairi Pataxó (BA)



: Ademario Ribeiro Payayá (BA) e Sairi Pataxó (BA) Mediação: Maura Isidório (CE)/ (Celiv/Secult)

15h30min - Roda de Conversa “A Importância das Bibliotecas Comunitárias na Formação de Leitores”



- Roda de Conversa “A Importância das Bibliotecas Comunitárias na Formação de Leitores” Convidada : Bel Santos Mayer (SP) e Talles Azigon (CE)



: Bel Santos Mayer (SP) e Talles Azigon (CE) Mediação: Me. Rosana Rodrigues (CE)/(BECE)

17 horas - Roda de Conversa “Travestis e a Cidade – Desafios e Políticas para a Inclusão”



- Roda de Conversa “Travestis e a Cidade – Desafios e Políticas para a Inclusão” Convidada : Helena Vieira (CE)



: Helena Vieira (CE) Mediação: Sol Alves (CE)

20 horas -Roda de Conversa “Quando morrem as bonecas?” (Parceria Substânsia)



-Roda de Conversa “Quando morrem as bonecas?” (Parceria Substânsia) Com: Zélia Sales e Editora Substânsia.

Literatura e cultura alimentar (Pavilhão Térreo - Oeste)

16h às 18 horas - Roda de conversa “Mariscar também é coisa de mulher: Luta pelo território e resistência quilombola”



- Roda de conversa “Mariscar também é coisa de mulher: Luta pelo território e resistência quilombola” Convidadas : Luciana do Cumbe e Ana Paula Gonçalves



: Luciana do Cumbe e Ana Paula Gonçalves Mediação: Gio Frapiccini – Mercado AlimentaCE

Mesa da Curadoria (Arena Henriqueta Galeno - Pavilhão Térreo - Oeste)

10h às 12 horas - Mesa-Redonda “Chamas do Conhecimento”

18 horas - Mesa “Sexualidade e trabalho: uma conversa cheia de dedos’



- Mesa “Sexualidade e trabalho: uma conversa cheia de dedos’ Com : Eliane Robert Moraes e Bruna Santiago



: Eliane Robert Moraes e Bruna Santiago Mediação: Taynara Araújo

20 hora s - Mesa “Poesia e tradução: Avesso e Invenção”



s - Mesa “Poesia e tradução: Avesso e Invenção” Com: Bruna Beber e Eliane Marques



Bruna Beber e Eliane Marques Mediação: Caio Balaio

Sala Júlia Lopes de Almeida (1º Mezanino - Sala 1 - Oeste)

15h30 às 16 horas - Mesa Redonda “Mulheres artistas e o processo de criação literária para crianças”.



- Mesa Redonda “Mulheres artistas e o processo de criação literária para crianças”. Convidadas : Kaunne Braga(escritora da Coleção Paic, Prosa e Poesia ), Klaudiana Torres (ilustradora da Coleção Paic, Prosa e Poesia )



: Kaunne Braga(escritora da Coleção Paic, Prosa e Poesia ), Klaudiana Torres (ilustradora da Coleção Paic, Prosa e Poesia ) Mediação: Érica Laurentino, orientadora CADIN/ COEPS

Vozes mulheres (1º Mezanino - Sala Adísia Sá - Sala 7)

16h às 18 horas - Mesa-redonda “Poemas para não adoecer” + Lançamento dos Livros “Estrangeira na Casa que Habito” de Íris Cavalcante e “O Canto da Estrela Dalva” de Carla Paiva



- Mesa-redonda “Poemas para não adoecer” + Lançamento dos Livros “Estrangeira na Casa que Habito” de Íris Cavalcante e “O Canto da Estrela Dalva” de Carla Paiva Mediação: Lisiane Forte

Literatura e Infância

9h às 10 horas - Bate-papo com a autora Rosa Moreno, autora de “Bilbo e o macaquinho” (1º Mezanino Oeste - Sala Ruth Guimarães - Sala 2)

- Bate-papo com a autora Rosa Moreno, autora de “Bilbo e o macaquinho” (1º Mezanino Oeste - Sala Ruth Guimarães - Sala 2) 9h às 10 horas - Bate-papo com o autor Leo Cunha e suas obras (Sala Telma Tremembé - 1º Mezanino - Sala 3 e 4)

Literatura e juventudes (2º Mezanino - Sala Pagu - Salas 9 e 10)

11 horas - Bate-papo “Encontros entre o sertãopunk e o afrofuturismo”



- Bate-papo “Encontros entre o sertãopunk e o afrofuturismo” Com : Oziel Herbert (Maracanaú/CE), G. G. Diniz (Fortaleza/CE), Israel Neto (São Paulo/SP) e Aline Nobre (Banabuiú/CE)



: Oziel Herbert (Maracanaú/CE), G. G. Diniz (Fortaleza/CE), Israel Neto (São Paulo/SP) e Aline Nobre (Banabuiú/CE) Mediação: Eduarda Porfírio (Fortaleza/CE)

14 horas - Roda de Conversa “A Trajetória do Slam no Ceará”



- Roda de Conversa “A Trajetória do Slam no Ceará” Com : Saymon Lopes (Sobral/CE), Thay Gadelha (Sobral/CE), Pahaliah (Fortaleza/CE), Ernany Braga (Itapipoca/CE) e Lana Oliveira(Crato/CE)



: Saymon Lopes (Sobral/CE), Thay Gadelha (Sobral/CE), Pahaliah (Fortaleza/CE), Ernany Braga (Itapipoca/CE) e Lana Oliveira(Crato/CE) Mediação: Kieza Fran (Coordenação de Eixo)

19 horas - Bate Papo “Pensar nós juntos: ancestralidade e futuro na literatura de ficção”



- Bate Papo “Pensar nós juntos: ancestralidade e futuro na literatura de ficção” Com : Txai Surui, Barbara Kariri (Crato/CE) e Kinaya Black (Coordenação de Eixo)



: Txai Surui, Barbara Kariri (Crato/CE) e Kinaya Black (Coordenação de Eixo) Mediação: Eduarda Porfírio (Fortaleza/CE)

Livro técnico e acadêmico (Sala Heloneida Studart - 2º Mezanino - Sala 1)

10h às 12 horas - Roda de conversa “A difusão do conhecimento e o livro acadêmico: como publicarem uma editora universitária?”



Roda de conversa “A difusão do conhecimento e o livro acadêmico: como publicarem uma editora universitária?” Com : Socorro Dias (Edições UVA), Tiago Estevam (EdIFCE), Junot Matos (EdUFPE), representantes da Associação Brasileira de Editoras Universitárias



: Socorro Dias (Edições UVA), Tiago Estevam (EdIFCE), Junot Matos (EdUFPE), representantes da Associação Brasileira de Editoras Universitárias Mediação: Cleudene Aragão (EdUECE e Diretora de Projetos da ABEU)

14h às 17 horas - Roda de conversa EdUece: “Mulheres, Ciência e Pesquisa”

- Roda de conversa EdUece: “Mulheres, Ciência e Pesquisa” 14h às 15 horas - Roda de conversa e lançamentos com foco em Cuidado e Trabalho



- Roda de conversa e lançamentos com foco em Cuidado e Trabalho Com: Monica Cavaignac (Relações de e no trabalho em call centers), Estenio Azevedo (Trabalho e questão Social) e João Tadeu de Andrade (Dimensões do cuidado)

15h a 16 horas - Roda de conversa e lançamentos com foco em Cultura e Sociedade



- Roda de conversa e lançamentos com foco em Cultura e Sociedade Com: Rodrigo Marques (Mapeamento de Cordelistas do Sertão central), Ana Cristina Moraes (Cultura e formação docente) e Alexandre Barbalho (Programa Cientista Chefe da Cultura)

16h a 17 horas - Roda de conversa e lançamentos com foco em Educação e Escola



- Roda de conversa e lançamentos com foco em Educação e Escola Com: Lia Fialho (Mulheres e educação), Kerginaldo Freitas (Colóquio de educação de Fortaleza – SME), e Sandra Gadelha (papel da extensão na docência e educação popular e do campo)

18 horas - Roda de conversa e lançamentos com foco em Leituras e Pesquisas



- Roda de conversa e lançamentos com foco em Leituras e Pesquisas Com: Sammya Santos (Vivências de práticas pedagógicas – SEDUC), Carmen Stela Gadelha (Ensino de leitura e escrita -SME), Daniely Moreira (Mediação de leitura e letramento literário-SME)

Secretaria Municipal de Educação (1º Mezanino - Sala Adísia Sá - Sala 7)

9h às 12 horas - Rodas de Conversa

Profa. Janaina Meneses Lima Barbos – Relato De Experiência Pedagógica: Conhecendo Nossa Comunidade: Um Olhar Geográfico Sobre A Vila Peri Profa. Jéssica Cardoso De Santana – Relato De Experiência Pedagógica: “Nossa Imagem, Nossa História”: Nos Reconhecendo Através De Faces Negras – Uma Experiência Em Sala De Aula Profa. Ester Alves Gadelha E Profa. E Brenda Thaís Galdino Da Rocha – Relato De Experiência Pedagógica: Autoestima Negra: Espaços E Experiências Para Construção De Uma Educação Antirracista Desde A Primeira Infância Profa. Diana Dantas Bezerra Mendes – Pesquisa De Pós-Graduação: Política Educacional De Inclusão Nas Escolas Municipais De Fortaleza: Condições E Práticas Para A Acessibilidade De Crianças Com Deficiência Profa. Karine Andrade Mourão – Apresentará Pesquisa De Pós-Graduação: Base Nacional Curricular Nos Sistemas Apostilados De Ensino Em Turmas De Alfabetização Da Rede Pública Municipal.(Observatório) Mediação: Profa. Camila Assis De Sousa Soares (Observatório/Uab /Aprof)

Oralidades, Ancestralidades, Mestras e Mestres da Cultura (1º Mezanino - Sala Carolina Maria de Jesus - Sala 8)

9h às 12 horas - Conversas Ancestrais “Saberes Orais Quando o Corpo Imagina”



- Conversas Ancestrais “Saberes Orais Quando o Corpo Imagina” Convidadas : Mestra Mazé (Tradições Juninas), Mestra Ana da Rabeca (Rabequeira) e Mestre Gilberto Calungueiro (Teatro de Bonecos)



: Mestra Mazé (Tradições Juninas), Mestra Ana da Rabeca (Rabequeira) e Mestre Gilberto Calungueiro (Teatro de Bonecos) Mediação: Lourdes Macena

14h às 17 horas - Conversas Ancestrais “Aprendendo com os Mais Velhos”



- Conversas Ancestrais “Aprendendo com os Mais Velhos” Com : Navegante Tremembé (Indígena Povo Tremembé), Bárbara Matias Kariri (Indígena Povo Kariri) e Bruna Karipuna



: Navegante Tremembé (Indígena Povo Tremembé), Bárbara Matias Kariri (Indígena Povo Kariri) e Bruna Karipuna Mediação: Lourdes Macena

IV Encontro de Mediadores de Leitura (2º Mezanino - Sala Beatriz Nascimento - Sala 2)

14h30min - Mesa “A mãe literatura e suas filhas mediadoras: formação e experimentação”



- Mesa “A mãe literatura e suas filhas mediadoras: formação e experimentação” Convidadas : Flávia Brocchetto Ramos e Cleudene Aragão



: Flávia Brocchetto Ramos e Cleudene Aragão Mediação: Kelsen Bravos

16 horas - Mesa “Leituras das mulheres que fazem Sol”



- Mesa “Leituras das mulheres que fazem Sol” Convidadas : Sony Ferseck e Bianca Rufino



: Sony Ferseck e Bianca Rufino Mediação: Patrícia Cacau



XV Bienal Internacional do Livro do Ceará