Bienal do Livro do Ceará: veja programação completa deste fim de semana para domingo, 13

Foto: Thaís Mesquita em 04/09/2022, Lucas Figueiredo/CBF e Luís Simione/Divulgação Programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará neste domingo, 13, tem participações de Tércia Montenegro, Cafú e Lira Neto

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará chega ao último dia neste domingo, 13, no Centro de Eventos do Ceará. Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, o evento reúne atrações diferentes para o público visitante, que também pode conferir a Feira de Livros no espaço.

Totalmente gratuita, a Bienal do Livro conta também com 188 estandes e mais de 100 mil títulos expostos ao longo dos 10 dias de feira. Entre as possibilidades de programação para este domingo, 13, há lançamento de livro do ex-jogador de futebol Cafú, mesa com Ana Miranda e Lira Neto e show “Mulheres Cantam A Massafeira”.

Dividida por eixos temáticos, a lista a seguir teve programação retirada do site oficial da Bienal do Livro e está sujeita a alterações por parte do próprio evento.

Bienal do Livro 2025: veja lançamentos literários neste domingo, 13 de abril

Praça do Cordel - Foyer Pavilhão Térreo - Oeste

11 horas - Lançamento de “Amira: Livro Que Relata O Período Pré-Abolição" (Editora Beija-flor); “A Lenda Do Açaí: Em Cordel" (Editora Ler Amarzinho), de Godofrêdo Sólon; e "Sentimentos Em Letras: A Arte Que Ecoa Da Alma) (Editora Premius)

Secult (Espaço Natércia Campos) - Pavilhão Térreo - Oeste

15 horas - Lançamento do livro: “Contos Quânticos”, de Gildemar Pontes

Arena Bece - Pavilhão Térreo - Oeste

18h30min - Lançamentos do livro “Ponta Negra” e da revista “Mangues&Letras”

Convidadas: Tânia Lima (RN) e Érica Zingano (CE)

Mediação: Malu Alves (CE)/ IFCE Baturité

Lançamento de Livro - 1º Mezanino - Oeste - Sala 01 - Sala Júlia Lopes de Almeida

13 horas às 14 horas - Lançamento do Livro "A Saga Cafu: o grande sonho"

Com: Mariah Morais e Cafú

Bienal do Livro 2025: veja shows musicais neste domingo, 13 de abril

Praça do Cordel - Foyer Pavilhão Térreo - Oeste

17 horas - Cantoria com os repentistas Pinto Branco e Marreco

Café Literário - Pavilhão Térreo - Oeste

17 horas - “Bird on the wire – as canções de Leonard Cohen”, com Oscar Arruda

16h30min - Cerimonial de Encerramento

Bienal do Livro 2025: veja bate-papos e mesas neste domingo, 13 de abril

Praça do Cordel - Foyer Pavilhão Térreo - Oeste

16 horas - Exibição do audiovisual "Fortaleza Animada" e roda de conversa com autores: Arlene Holanda; Fernando Paixão; Klévisson Vianna; Rouxinol do Rinaré; Stélio Torquato”

Arena Bece - Pavilhão Térreo - Oeste

14 horas - Edição especial do “Clube de Leituras Estranhas”- Mundos Imaginários: A Nova Geração de Escritores de Fantasia.

Com: Ralú Nunes (CE), Tais Assis (CE) e Alex B. Matos (CE)

Mediação: Drª. Ana Karine Garcia (CE)/(BECE)

15 horas - Roda de Conversa| ”Que literatura me contempla? Acesso, pertencimento e representatividade”

Convidadas: Estrela Rodrigues (CE), Thamyle Vieira (CE)

Mediação: Natyelle Martins (CE)

17 horas - Roda de Conversa “Cordel em Chamas – A força da Literatura de Cordel produzida por mulheres”

Com: Julie Oliveira (CE), Bia Lopes (CE), Fanka Santos (CE) e Ria Lemaire (FR).

Mediação: Regina Célia(CE)/(BECE)

Mesa da Curadoria - Arena Henriqueta Galeno - Pavilhão Térreo - Oeste

17h30min - Mesa "Linhas de vida: do eu ao outro"

Convidados: Ana Miranda e Lira Neto

Mediação: Aíla Sampaio

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - Oeste - Sala 2 - Sala Ruth Guimarães

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - Oeste - Sala 3 e 4 - Telma Tremembé

9h30min às 10h30min - Histórias de boca: Pescadores, Sereias e Serpentes.

Convidada: Bete Pacheco

Convidadas: Conceição de Maria, Rebeca Baia, Bette Gomes, Gorette Costa, Bete Pacheco.

Convidada: Bette Gomes (Cariri/CE)

17 horas - Histórias e Cirandas, com Cia. Luz do Conto (Juazeiro do Norte)

Literatura e Infâncias - 1º Mezanino - Oeste - Sala 5 e 6 - Sala Ângela Lago

14h às 15 horas - "Bilbo E O Macaquinho" – Bate Papo com a autora Rosa Moreno

Universidade Federal do Ceará - 1º Mezanino - Oeste Sala 7 - Sala Adísia Sá

9 horas às 12 horas - Mesa – Fortaleza Amada

Convidada: Profa. Tércia Montenegro (UFC)

Mediação: Prof. Cavalcante Júnior (UFC)

Vozes Mulheres - 1º Mezanino - Oeste Sala 7 - Sala Adísia Sá

13 horas às 15 horas - Mesa Redonda: “Escritores da Resistência: Vozes pretas e LGBTQIAPN+ na Literatura Cearense”

Com: Ana Eugenia; Cami Cerdeira; Luciana Braga, Marleide do Nascimento e Sarah Forte

Mediação: Rebeca Coelho

Convidadas: Adriana Negreiros e Luiza Helena Amorim

Mediação: Lílian Martins

Oralidades, ancestralidades, mestras e mestres da cultura - 1º Mezanino - Oeste Sala 8 - Sala Carolina Maria de Jesus

9 horas às 12 horas - Conversas Ancestrais: Saberes Orais Quando o Corpo Imagina

Convidadas: Mestra Lourdes do Coco (Dança do Coco e Maneiro-Pau), Dila Costa Marques (Pastoril) e Klévia Cardoso da Silva (Coco do Iguape)

Mediação: Circe Macena

Com: Francisco José Barbosa da Silva – (Maracatu Rei de Paus) e Willian Augusto Pereira (Maracatu Nação Iracema)

Mediação: Liana Cavalcante

Livro Técnico e Acadêmico - 2º Mezanino - Oeste - Sala 1 - Sala Heloneida Studart

14 horas às 15 horas - Bate-papo: “Vida de escritora não é romance: desafios e estratégias de uma romancista independente”

Convidada: Tyanne Maia

Mediação: Fábio Delano

Convidado: Fábio Delano

Mediação: Rejane Nascimento

Encontro de Oralidades e Narrativas em Diálogo - 2º Mezanino - Oeste - Sala 2 - Sala Beatriz Nascimento

15 horas - A escrita de autoria feminina Africana: experiências das novas autoras da Afrobooks: Manuela Manuel Viegas, Waldimira Do Nascimento Da Trindade, Sorta Leonardo Macuácua, Joana Bissaca Regina Adão e Ricardina Alda Valoi

Apresentação do Grupo Tabonag Moz

Salão do Professor - 2º Mezanino - Oeste - Salas 3 e 4 - Sala Maria Firmina dos Reis

9h15min às 10h30min - Roda de Diálogos: Migrantes na sala de aula: como acolher a língua?

Convidadas: Nukácia Araujo (UECE) e Franciele Busico (CIEJA SP)

Mediação: Elba Soares (Ímpares)

Com: Fabrícia Marques (EEMTI Albaniza Rocha Sarasate), Lorena Lacerda (EEMTI Marconi Coelho Reis), Carine Bessa (EEMTI Marconi Coelho Reis), Fábia Beviláqua (CEJA Guilherme Gouveia) e Randall Freitas (EEMTI Francisco Nailton Cavalcante Lima)

Mediação: Franciele Busico (CIEJA SP)

Com: Daniel Mesquita (Colégio 7 de Setembro), Aline Albuquerque (MIS – Museu da Imagem e do Som do Ceará), Camile Baccin (SEDUC CE), Jéssica Guedes (EMTI Maria da Hora)

Mediação: Thiago Viana (EMTI José Carlos de Oliveira Neto)

VII Colóquio Literatura & Psicanálise - 2º Mezanino - Oeste - Salas 5 e 6 - Sala Francisca Clotilde

9h30min - Mesa: Criação no feminino

Com: Marcus Eugênio Lima, Aílton Siqueira e Raisa Christina Lima Saraiva

Mediação: Karla Martins

Com: Mônica Portugal, Jerzuí Tomaz e Glória Diógenes

Mediação: Leonardo Danziato

Com: Aíla Sampaio, Hermínia Lima e Sam Alcântara

Mediação: Totonho Laprovitera

Com: Ana Miranda, Maria Helena Cardoso e Valton Miranda

Mediação: Leônia Teixeira

Literatura e Juventudes - 2º Mezanino - Oeste - Salas 9 e 10 - Sala Pagu

Literatura e Juventudes