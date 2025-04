Profissionais reforçam papel do design no jornalismo visual

Foto: Divulgação/ Society For News Design O POVO recebe prêmio internacional de design

O design está em tudo. Basta olhar para o seu entorno em qualquer situação, ele vai estar nos produtos, nas revistas, nas marcas, nos outdoors, nas roupas... É por meio do design que as mensagens podem ser transmitidas com mais clareza e de forma mais assertiva. A identidade visual importa até (e principalmente) neste jornal.

Historicamente, O POVO sempre se preocupou na melhor forma de transmitir as notícias e reportagens para o leitor. Por essa dedicação fiel ao longo de 97 anos, fomos reconhecidos e premiados pelo design presente no jornal impresso.

"O design está em tudo, mas não necessariamente as pessoas reconhecem isso. Acho que o design ainda é uma linguagem muito distante da sociedade como um todo. As pessoas que estudam isso ou áreas afins conseguem ver a importância de forma mais próxima, só que existe o senso comum do design, que a gente precisa transpor", argumenta a assessora-executiva do Centro de Design do Ceará, o Kuya, Monica Rodrigues.

Em abril, três capas do O POVO de 2024 foram selecionadas para receber o reconhecimento de excelência do "SND 46 - Society for News Design", concurso que premia os melhores trabalhos de design visual e jornalístico, em plataformas digitais e no meio impresso. A premiação avalia técnica, estética, ousadia, inovação e a diferenciação do convencional.

Os trabalhos selecionados são capas do jornal impresso: "A extrema-direita que ameaça a globalização", "G20 - olhares para o futuro" e "O absurdo das guerras", publicados respectivamente 7 de julho, 21 de abril e 24 de novembro de 2024.

Os três trabalhos são assinados por Gil Dicelli, editor-chefe de design do O POVO. A primeira capa discute a persistência de guerras entre os países ao longo dos anos e traz uma mulher palestina em lágrimas após ataque em Gaza. A segunda capa ilustra uma reportagem sobre o avanço da extrema-direita e de discursos anti-imigração no mundo, com capa que traz um globo fragmentado. A mais recente tem o Cristo Redentor com uma luneta observando o futuro. A imagem foi usada para demonstrar visualmente a situação do Brasil com o legado do G20.

"As três capas possuem elementos universais: o Cristo, que se tornou um dos símbolos do Brasil; nosso planeta e os impactos que causamos nele (mesmo os políticos, como é o caso) e a dor de uma guerra, por uma foto que revela um choro desesperado em meio a escombros. São capas com esse poder de leitura em qualquer lugar do mundo. Isso nos leva mais longe", explica Gil.

O designer, que atua há 25 anos no O POVO e já recebeu dezenas de outros prêmios pelo seu trabalho, argumenta que o resultado visual de tudo produzido por sua equipe se sustenta por meio da parceria entre os jornalistas da Redação do O POVO. Sobre seu processo criativo, ele destaca: "Para mim, a criação sempre nasce com as pautas. O meu diálogo com o editor e/ou repórter me coloca no caminho daquilo que será criado. E parto para um processo muito pessoal de criação, onde faço esboços, testo estéticas e traço possibilidades".

Para a também editora-chefe de Design do O POVO, Cristiane Frota, ser contemplado no Society for News Design é um reconhecimento que reforça a qualidade do trabalho desempenhado pela equipe de desisgn.

"A visibilidade e o reconhecimento internacional do nosso trabalho são provas de que estamos no caminho certo. Essa conquista é fruto do esforço coletivo da Redação, especialmente da equipe dedicada ao design editorial", argumenta.

A designer também comemora: "Esse prêmio é mais do que um reconhecimento externo, é um reflexo do compromisso interno com a qualidade e a inovação visual que marcam o O POVO". Para Gil o trabalho desempenhado pelos designers gráficos do jornal se diferencia positivamente por sempre apostar na "força da imagem" ao longo dos quase 100 anos de O POVO.

"Atuamos no universo da sintaxe visual, acreditando que o jornalismo que praticamos no O POVO, seja através do texto ou visualmente, segue os preceitos jornalísticos e éticos que fazem do jornal um dos veículos mais premiados e respeitados no Brasil e fora dele", completa Gil.

A assessora-executiva do Kuya (Centro de Design do Ceará), Monica Rodrigues, adiciona que o reconhecimento promovido pelas premiações traz visibilidade para os artistas e geram a oportunidade de promover seu próprio trabalho.

Ela continua: "A gente ainda fala muito do design sobre a ótica do belo, do que é bonito e do que não é bonito, como se o design fosse só uma perfumaria, mas ele é muito além. O design é uma metodologia para a gente colocar complexidades em prática". Ela finaliza defendendo que o design atualmente representa uma experiência com o usuário, trabalhando não só o resultado estético, mas incluindo o campo de pesquisa relacionado.



Design Editoral do O POVO

Atualmente, a equipe de design editorial que assina as edições do

O POVO é composta por Gil Dicelli e Cristiane Frota, editores-chefes; as coordenadoras Camila Nobre e Ana Beatriz Sá; os designers Camila Pontes, Ítalo Patrício (especial para O POVO), Luiz Ernandes, Malu Mendes; o ilustrador Carlus Campos; a infografista Luciana Pimenta e o designer de imagens Robson Pires.