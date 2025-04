Novo beach club de Fortaleza tem sabores frescos e ingredientes diversos

Foto: AHAU BEACH/Divulgação Prato Polvo Nero é grelhado e servido com arroz negro e melaço de cana

Na Praia do Futuro, os visitantes que buscam experiências podem encontrar a Ahau Beach, espaço que une ingredientes frescos, técnicas contemporâneas e ambiente sofisticado. O beach club vem conquistando o público e atraindo amantes da culinária para experimentar novos temperos. Cada prato é elaborado com respeito à diversidade dos ingredientes, valorizando o frescor dos frutos do mar, os cortes diversificados e as especiarias.

O ambiente traz nas entradas o Cumbuca Ahau (R$ 58), composto por feijão verde com polvo, acompanhado de uma farofa crocante e bacon crisp, e o Surf'n Salmão (R$ 62), um tartare de salmão com sour cream e toque cítrico.

Para os pratos principais, estão o Polvo Nero (R$ 92), grelhado e servido com arroz negro e melaço de cana, o Pescado Del Tulum (R$ 120), peixe inteiro frito e acompanhado de um baião cremoso e farofa crocante.

Há ainda a Sala Tay (R$ 48), mix de folhas, mignon trinchado ao molho tay, uvas verdes e roxas, castanha de caju e gergelim colorido. Para quem busca massas, o Camarão al Lemone (R$ 62) traz penne grano duro servido com camarão salteado ao molho bechamel cítrico e finalizado com farofa crocante.

