TV O POVO transmite funeral do papa

Foto: Tiziana Fabi / AFP Cobertura ao vivo acontece pelos canais O POVO

O funeral do papa Francisco (1936-2025) acontece neste sábado, 26, a partir das 5 horas (horário de Brasília), no Vaticano. Toda a transmissão do evento será realizada pela TV O POVO e demais plataformas do grupo de comunicação.

A partir das 5 horas, o canal 48.2 (TV O POVO) começa a cobertura ao vivo do funeral do pontífice com correspondentes diretamente da Praça de São Pedro, no Vaticano.

O sepultamento do papa também terá transmissão, que acontece após às 7 horas, quando o corpo será levado até a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

O POVO News terá edição especial

Após as cerimônias, o canal exibe o tradicional O POVO News, que, no sábado, 26, conta com a participação de especialistas em Igreja Católica e cientistas políticos, que analisam novos caminhos para o papado e possíveis resultados do Conclave.

Além da TV, o canal do YouTube do O POVO exibirá toda a cobertura do funeral e enterro do religioso.

Confira programa oficial para o funeral de Francisco

A seguir, o programa oficial, com horário de Brasília, das cerimônias para dar o último adeus ao primeiro pontífice latino-americano, que faleceu aos 88 anos:

Funeral do papa: Meia-noite e meia

Abertura da praça de São Pedro no Vaticano

Funeral do papa: 4h30min

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa Melania chegarão à praça.

Outros chefes de Estado também são aguardados, como Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino, Javier Milei, e os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia.

Funeral do papa: 5 horas



Início da mesa fúnebre presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.

A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

O caixão de madeira e zinco, que será lacrado na noite desta sexta-feira, será colocado na praça em frente ao altar.

As delegações se sentarão em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estarão Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o seu contraparte italiano Sergio Mattarella.

Eles serão seguidos pelos dez monarcas em exercício e por cerca de 50 chefes de Estado, incluindo Daniel Noboa, do Equador, Xiomara Castro, de Honduras, e Luis Abinader, da República Dominicana.

Os cardeais ficarão do lado esquerdo.

Estes serão os destaques da missa multilíngue, em ordem cronológica:

Leituras

Homilia do cardeal

Oração universal

Consagração do pão e do vinho

Participantes trocam gesto de paz (Aperto de mãos)

Comunhão

Silêncio para oração pessoal

Patriarcas, arcebispos e metropolitas das Igrejas católicas orientais se aproximam do caixão

O celebrante aspergirá o pontífice com água benta

Caixão entra na Basílica de São Pedro

Funeral do papa: por volta das 6h30min

O caixão parte em direção à Basílica de Santa Maria Maior e ficará visível para o público por trás de barreiras de metal ao longo do percurso. Telões transmitirão o seu deslocamento.

Durante aproximadamente 30 minutos, a procissão percorrerá lentamente as ruas de Roma por cerca de quatro quilômetros, passando por locais emblemáticos, como os Fóruns Imperiais e o Coliseu.

Funeral do papa: por volta das 7 horas

Os restos mortais de Jorge Mario Bergoglio chegam à Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado.

O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada. (Com informaçõe da AFP)