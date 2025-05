DFB Festival 2025: veja agenda de desfiles e programação formativa

Foto: Leo Zingano/Divulgação Programação é realizada no Centro de Eventos do Ceará

Uma nova edição do DFB Festival começa nesta quarta-feira, 14. Realizado desde 1999, o evento de moda autoral reúne profissionais e estilistas de moda para acompanhar e realizar desfiles e oficinas no Centro de Eventos do Ceará.

Neste ano, o festival discute o tema "Inteligência Autoral", com conversas sobre criatividade e autenticidade em uma nova realidade repleta de tecnologias de Inteligência Artificial. O assunto é retratado nos seus 26 desfiles com um mega store com 50 participantes do mercado criativo. Além disso, o DFB terá o espaço "summit", com paineis de conteúdos e oficinas.

Eveline Costa, co-realizadora do DFB Summit, aponta que este ano o festival tem o diferencial de ser focado em empreendedores de moda, incluindo lojistas e feirantes. "É preciso ir até esses espaços, fazer uma busca mais ativa para encontrá-los, pois, frequentemente, enfrentam dificuldades na divulgação dos seus produtos", explica.

"Nosso objetivo é alcançar esses empreendedores, informá-los, capacitá-los", acrescenta a co-realizadora.

Ela afirma que as formações oferecidas pelo evento são parte importante para entender os desfiles apresentados, que vêm cheios de novos conceitos de moda, especialmente quem está começando ou ainda está buscando entender como aplicar em sua realidade.

"Às vezes, você está desenvolvendo uma coleção e, ao ouvir uma palestra no evento, percebe que talvez esteja indo por um caminho que pode ser ajustado ou aprimorado. É esse tipo de insight que queremos proporcionar", argumenta Eveline, que define o desfile como uma "concretização visual do que foi discutido ao longo do summit".

Do lado de quem expõe o resultado desses conceitos e técnicas, está o estilista Bruno Olly, que apresenta seu sétimo desfile pelo DFB neste ano: "Para mim, o DFB é muito importante porque funciona como uma vitrine — um espaço onde podemos explorar ao máximo a nossa cultura, nossa arte, nossos trabalhos manuais, nosso artesanato".

"É também uma oportunidade de mostrar até onde a nossa criatividade pode levar a cultura cearense, revelando suas múltiplas vertentes. E isso é o que torna tudo ainda mais bonito", complementa Olly, sobre sua coleção.

Na passarela, as obras do estilista irão refletir sobre a própria infância e a vivência que teve como menino preto dos anos 1990. "A ideia é mostrar como ele imaginava seu futuro, onde queria chegar, quais eram seus sonhos, desejos e anseios. Unimos essa narrativa à força da nostalgia — que tem um papel muito forte na coleção — para despertar um sentimento de leveza e diversão no público", diz.