Programe-se: confira agenda cultural para esta quarta-feira, 14 de maio (14/05)

Foto: Antonio Saggese/Divulgação Cine Inclusão 2024

O Cine Inclusão chega à sua 5ª temporada com inscrições abertas para mostras de curtas-metragens já neste mês. O projeto, que tem o objetivo de valorizar a presença de pessoas idosas no audiovisual à frente ou atrás das câmeras, selecionou como lema deste ano "em busca de novas perspectivas sobre o envelhecimento". A mostra também abrirá - em junho - inscrições para o concurso de roteiro que premiará o vencedor com R$ 5 mil.

Quando : inscrições até 12 de junho

: inscrições até 12 de junho Onde: www.cineinclusao.com.br





Enunciação de Uma Transplanta

Durante este mês, aartista, pesquisadora e docente Lyz Vedra apresenta a circulação do seu projeto "Enunciação de Uma Transplanta", uma performance solo que aborda o cuidado pelas ervas como enfrentamento à narrativa de que as pessoas trans estão condenadas à violência. O espetáculo é gratuito e acontece nesta quarta-feira, 14, no Bosque do Centro de Humanidades I da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Quando : quarta-feira, 14, às 10 horas

: quarta-feira, 14, às 10 horas Onde : Bosque do Centro de Humanidades I da Universidade Federal do Ceará (Avenida da Universidade, 2762 - Benfica)

: Bosque do Centro de Humanidades I da Universidade Federal do Ceará (Avenida da Universidade, 2762 - Benfica) Gratuito





Belchior vive!

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo "Belchior vive!", da Orquestra Eleazar de Carvalho. O concerto é uma homenagem ao cantor cearense.

Quando : domingo, 25, às 18 horas

: domingo, 25, às 18 horas Onde : Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto : R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Vendas antecipadas pelo Sympla e bilheteria do equipamento





Homenagem

O Alpendre Bar recebe nesta quarta-feira, 14, uma programação musical com diversos nomes da cena cearense que cantam em apoio à artista Fhátima Santos. O evento tem como finalidade arrecadação financeira em apoio ao momento da artista que apresenta comorbidades após um quadro depressivo. O evento tem palco com microfone aberto para cantores e convidados no local. Será realizado bingo com brindes especiais. O estabelecimento abre às 17 horas e as apresentações iniciam às 19h30min.

Quando : quarta-feira, 14, às 19h30min

: quarta-feira, 14, às 19h30min Onde : Alpendre Bar (Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota)

: Alpendre Bar (Rua Torres Câmara, 181 - Aldeota) Mais informações: @alpendrebaroficial





Atividades culturais

O Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB) é palco nesta quarta-feira, 14, para apresentações culturais de diferentes linguagens artísticas. Às 12 horas, o espaço recebe o show "Dois na Bossa", com Tito Freitas e Ana Flora; o qual é seguido da oficina "Contando Histórias com o Celular", às 14 horas. Às 18 horas, o equipamento celebra o cinema nacional de curtas-metragens com o "Quarta D'Yansã".

Quando : quarta-feira, 14, a partir das 12 horas

: quarta-feira, 14, a partir das 12 horas Onde : Centro Cultural do Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: Centro Cultural do Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Mais informações: @ccbnb_fortaleza