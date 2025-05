Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 15 de maio

Áries 21/03 a 20/04 O momento pode ser desafiador no convívio com grupos, com diferenças e mágoas se tornando mais evidentes, como aponta a tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Prefira uma atitude mais diplomática e mantenha o equilíbrio diante de situações delicadas, para evitar conflitos desnecessários.

Touro 21/04 a 20/05 Conflitos territoriais ficam mais evidentes nesta fase, tornando a convivência e os processos de trabalho mais estressantes, devido à tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Procure manter a autonomia e respeitar os limites das outras pessoas, buscando soluções que favoreçam o coletivo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Cuidar da forma como você se comunica é essencial neste momento, exercite o pensamento crítico e busque negociações para os desafios atuais, conforme indicam as tensões entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Respeite as opiniões diferentes.

Câncer 21/06 a 22/07 Buscar estabilidade emocional, material e nos relacionamentos é fundamental diante das tensões que envolvem Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Agir com calma, disciplina e bom senso ajuda a manter a harmonia com as pessoas que estão ao seu redor.

Leão 23/07 a 22/08 As adversidades do momento podem mexer com seu estado emocional e trazer pensamentos negativos, devido à tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Buscar acolhimento e conexões positivas, ajuda a enfrentar os desafios com calma e confiança.

Virgem 23/08 a 22/09 O cotidiano pode ficar mais difícil devido às limitações práticas e materiais, como apontam as tensões entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Tente controlar a ansiedade e manter a paciência, enquanto organiza sua rotina para lidar com o que está acontecendo com mais leveza.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão pode causar divergências ideológicas com grupos, prejudicando atividades que dependem do coletivo. Evite se envolver em conflitos e busque formas de manter o diálogo. A diplomacia faz diferença agora.

Escorpião 23/10 a 21/11 É um bom momento para refletir sobre prioridades e ajustar seus planos, devido à tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Evite atitudes impulsivas e aposte em uma comunicação clara e cordial, mantendo o respeito nas relações próximas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Dificuldades na comunicação podem afetar sua rotina e compromissos ligados a projetos e ao trabalho, como aponta a tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Evite conflitos desnecessários e cultive a inteligência emocional para manter o ambiente mais leve.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Criar estratégias alternativas é essencial diante das limitações práticas e materiais, indicadas pela tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Mantenha a disciplina e evite gastos desnecessários. Busque cooperação com seu círculo próximo, para facilitar ações em conjunto e superar os desafios.

Aquário 21/01 a 18/02 O momento pede equilíbrio com gastos relacionados aos compromissos sociais, devido à tensão entre Lua, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Plutão. Priorize suas obrigações, evitando distrações que comprometam seus objetivos. Reforce sua responsabilidade com o que importa.