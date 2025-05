Programe-se: confira agenda cultural desta quinta-feira, 15 de maio (15/05)

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2023: Arnaldo Antunes. Titãs. Reveillon na Praia de Iracema 2023, Reveillon com 3 dias de festa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Arnaldo Antunes

O cantor Arnaldo Antunes se apresenta em Fortaleza neste sábado, 17, em show gratuito realizado no evento Semana S, do Sistema Fecomércio Ceará. O músico paulista traz para a capital cearense a turnê "Novo Mundo".

Quando: sábado, 17, às 20h30min



sábado, 17, às 20h30min Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)



Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito; necessário se inscrever em cncsemanasbrasil.facedoor.events/ce

George Harrison

O BNB Clube recebe o show em homenagem ao ex-beatle George Harrison. O evento celebra a vida artística do músico. Sobem ao palco os guitarristas e cantores Felipe Cazaux, Roberto Lessa, Rafael Balboa; o pianista, cantor e diretor Marcio Holanda, o Molanda; o contrabaixista Renan Elias; o cantor e compositor Dalwton Moura e o baterista Marcelo Holanda.

Quando: sexta-feira, 16, às 20 horas

sexta-feira, 16, às 20 horas Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia e sócio BNB Clube); vendas no Sympla





CCBJ

Nesta sexta-feira, 16, o Cinema do Dragão recebe lançamento dos filmes da terceira turma do Extensivo em Audiovisual da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). A ação celebra a criatividade e a potência do cinema produzido por jovens realizadores da periferia de Fortaleza.

Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas

sexta-feira, 16, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes





Artes Ancestrais

É promovido neste fim de semana a segunda edição do Festival de Artes Ancestrais do Grande Bom Jardim - Azágua de Mazé, que celebra a cultura afro-brasileira e ancestral. O evento faz homenagem à herança cultural e religiosa dos terreiros presentes no território do Grande Bom Jardim. Um dos destaques na data de abertura é a roda de conversa que leva o título de "Tecnologias e Terreiros: um diálogo entre passado e futuro".

Quando: sexta-feira, 16, e sábado, 17, das 18 horas às 22 horas

sexta-feira, 16, e sábado, 17, das 18 horas às 22 horas Onde: rua Medelim, 2914 - Granja Lisboa

rua Medelim, 2914 - Granja Lisboa Gratuito





Solteirões do Forró

É realizada a gravação do DVD comemorativo Solteirões 20 anos, de Zé Cantor. No sábado, 17, há shows das bandas Forró Real, Noda de Caju e Lagosta Bronzeada, além de Zé Cantor.

Quando: sábado, 17, partir das 17 horas

sábado, 17, partir das 17 horas Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Brasil Tickets e lojas Óticas Diniz (Meireles, Iguatemi, Centro, Messejana, Montese e North Shopping)





Bossa Nova

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove programação de bossa nova. Nesta quinta-feira, 15, o Ciribáh Soares Quarteto sobe ao palco às 18 horas. Na sequência, o violonista, compositor e pesquisador Rogério Lima apresenta aula-show sobre a bossa.

Quando: quinta-feira, 15, às 18 horas

quinta-feira, 15, às 18 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Musical

O Theatro José de Alencar (TJA) é palco do musical "A Noviça Rebelde", inspirado na história dos cantores Von Trapp. O enredo mostra a trajetória de Maria, uma noviça que acaba sendo enviada para trabalhar para a família Von Trapp.

Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas

sexta-feira, 16, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 10; vendas no Sympla e na bilheteria