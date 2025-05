Comida mexicana faz sucesso em Fortaleza; veja onde encontrar

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-05-2025: Comes e Bebes sobre comida mexicana no "Arriba Sr. Carlos". (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Colorida, vibrante e cheia de sabor, a comida mexicana conquistou paladares ao redor do mundo com sua praticidade e versatilidade. Seja em receitas simples do cotidiano ou em pratos tradicionais de celebrações, ela carrega uma carga histórica-cultural afetiva capaz de se reinventar no decorrer das décadas.

Sob as raízes dos povos pré-colombianos, como os maias e astecas, nasce a história dessa culinária. Eles cultivavam milho, feijão e pimentas desde 8000 a.C. Com o milho ocupando o destaque, por ser considerado sagrado e utilizado em diversos pratos, como as famosas tortillas e os tamales.

Com a chegada dos espanhóis no século XVI à região, novos ingredientes como trigo, arroz, carnes e especiarias foram incorporados às tradicionais receitas. Para além dos populares Guacamoles, tacos, burritos e enchiladas, a culinária mexicana une sofisticação e conservação cultural.

Técnicas culinárias como a nixtamalização, que consiste no processo de cozimento do milho com cal para aumentar seu valor nutricional, e os métodos agrícolas como ilhas artificiais para plantio, as chinampas, demonstram a manutenção cultural dos alimentos transmitida entre gerações e que vem conquistando o mundo.

No Brasil, essa paixão não é diferente, pois a culinária mexicana tem ganhado espaço. Restaurantes especializados, foodtruckies e redes de lojas apresentam pratos como tacos, burritos e nachos, adaptados ao paladar brasileiro. Vamos degustar pela Cidade?

Arriba Sr Carlos

Comida mexicana artesanal com aquele ar de aconchego? Essa é a proposta do restaurante Arriba Sr. Carlos, um negócio familiar, "movido pela paixão pela culinária mexicana", como o proprietário homônimo descreve. A loja passou por alguns desafios e recomeços, até chegar na identidade e projeto desenvolvido em 2024. Com um cardápio vasto, o restaurante apresenta pratos a partir de R$ 12. Ocupando o destaque, os tacos e burritos são os carro-chefe da casa.

Quando: Quinta a Domingo das 19h às 23h

Onde: Av. Dr Correia Lima 2880, Edson Queiroz

Instagram: @arribasrcarlos





Praticidade e sabor

Um pedacinho do México espalhado em diversos shoppings de Fortaleza. A rede Mex Burrito segue desde 2021 compartilhando as Fajuta, Nachos, os famosos Burritos, e tantos outros pratos de maneira prática e cheios de ingredientes tipicamente mexicanos.

Funcionamento: todos os dias das 10h às 22h

Onde: Via Sul Shopping, Shopping Del Paseo Fortaleza, Shopping Iguatemi Bosque, Shopping Iguatemi e North Shopping Joquei.

Instagram: @hntviasul @mexburritosiguatemi @hntdelpaseo @mexburritosjoquei





Drinks autorais

Das receitas mexicanas mais tradicionais às releituras de pratos com um toque de sofisticação, Zé Mexicano Bar & Restaurante celebra a diversidade de cores e sabores nos pedidos. Conhecido pelos drinks autorais, as noites são animadas com programações musicais.

Funcionamento: domingo à quinta-feira das 17h à 0:00h; sexta-feira e sábado 17h à 1h

Onde: Rua Manuel Queirós, 511 - Cocó

Instagram: @zemexicano1





Arriba!

Do sul ao norte do Brasil. A franquia Hermanito marca presença em Fortaleza sob a promessa de "autêntico sabor mexicano combinado à variedade de pratos e recheios". Entre temperos e picância, a loja capta a essência mexicana em forma de contêiner. Desde trajes a música que toca no ambiente, o espaço faz um convite a uma imersão pela cultura do México.