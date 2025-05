Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 16 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Aproveite o dia para planejar melhor seus objetivos profissionais e financeiros, com a ajuda do encontro entre Lua e Mercúrio. Porém, evite se prender a expectativas irreais, já que a tensão da Lua com Vênus e Netuno alerta para exageros nas idealizações. Tente manter o equilíbrio.

Touro 21/04 a 20/05 A harmonia entre Lua e Mercúrio favorece lucidez e boa comunicação, facilitando trocas e promovendo aprendizados. Diante de questões mais difíceis, busque analisá-las com imparcialidade e equilíbrio, sem se deixar levar pelo pessimismo, como sugere a tensão entre Lua, Vênus e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Com Lua e Mercúrio alinhados, razão e intuição se equilibram, contribuindo com a compreensão de questões emocionais mais profundas. Tenha discrição com os assuntos da vida privada e evite se abrir com quem não faz parte do seu círculo de confiança.

Câncer 21/06 a 22/07 O momento favorece conversas diretas com quem está ao seu redor, contribuindo tanto na rotina quanto nas trocas de conhecimento. Porém, evitar criar expectativas e esperar das pessoas algo que talvez elas não consigam ou não queiram oferecer, como alerta a tensão entre Lua, Vênus e Netuno.

Leão 23/07 a 22/08 O momento favorece a organização da rotina com mais compreensão das necessidades e capacidade de diálogo. Porém, evite projetar expectativas em relação às pessoas ou situações, como alerta a tensão com Vênus e Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 O dia estimula seu raciocínio e a comunicação, favorecendo aprendizados e boas trocas. Porém, preserve sua intimidade e evite expor assuntos relacionados aos desafios pessoais. Conversas úteis podem surgir, mas escolha bem com quem compartilha sua intimidade.

Libra 23/09 a 22/10 O encontro entre Lua e Mercúrio fortalece o autoconhecimento e a compreensão sobre seus pontos fortes e limitações. As relações podem ficar mais próximas, porém, é importante manter o espaço de cada um e o respeito mútuo, evitando criar dependência emocional.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com Lua e Mercúrio em harmonia, os vínculos atravessam uma fase de troca e conexão, favorecendo acordos para lidar com o dia a dia. Evite que diferenças de opinião comprometam esse fluxo positivo. Exercite a escuta ativa e a empatia ao se relacionar, valorizando o que há de construtivo na convivência.

Sagitário 22/11 a 21/12 O momento favorece a organização da vida financeira e profissional, com a harmonia entre Lua e Mercúrio contribuindo com mais produtividade e o uso consciente dos recursos financeiros. Evite tomar decisões por impulso motivadas por carências afetivas ou desejos imediatos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Momentos introspectivos fortalecem o autoconhecimento e a compreensão sobre assuntos importantes, como sinaliza a harmonia entre Lua e Mercúrio. Racionalidade e praticidade são essenciais para lidar com os desafios, evitando que os momentos difíceis comprometam sua confiança.

Aquário 21/01 a 18/02 Os desafios oferecem momentos de reflexão que ajudam no autoconhecimento e no aperfeiçoamento da maneira como você lida com a vida. O processo tende a ser mais íntimo e reservado, algo importante para evitar interferências externas, como sugere a tensão lunar com Vênus e Netuno.