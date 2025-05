Festival de Cannes: primeira semana tem Tom Cruise e Brasil no topo

Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP Brasil foi declarado como "País de Honra" nesta edição da Marché Du Film, evento central do Festival de Cannes

Mesmo declarado como "País de Honra" nesta edição da Marché Du Film, evento central do Festival de Cannes, poucos filmes brasileiros foram de fato incluídos na competição desta 78ª edição do evento francês. Apesar disso, é visível a quantidade recorde de brasileiros presentes, especialmente de cineastas e produtores que buscam no fervor do festival oportunidades de coprodução e financiamentos internacionais.

Na quarta-feira, 14, brasileiros tomaram de conta da festa de abertura oficial para o mercado, com direito a dueto de Margareth Menezes e Luedji Luna, e um cardápio inspirado na nossa culinária tropical. Guillaume Esmiol, diretor-executivo da Marché Du Film, estava visivelmente contente com a parceria ao destacar que o número de brasileiros credenciados nesta edição foi ainda maior do que a projeção.

Mais cedo, nesse mesmo dia, o Ceará havia apresentado diferentes faces de Fortaleza a Cannes com os quatro filmes produzidos na "Factory Ceará Brasil", programa da Quinzena dos Realizadores em parceria com o Governo do Estado do Ceará, e com tutoria de Karim Aïnouz. Em filmes produzidos por cineastas do Norte e do Nordeste do Brasil com realizadores internacionais, Praia, Centro, Dunas e Mangue surgiram como sonhos delirantes de uma mesma cidade.

Neste domingo, 18, essa grande comitiva brasileira espera ansiosa pelo grande acontecimento: estreia de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, na competição oficial pela Palma de Ouro. O pernambucano vem mantendo uma tradição com o festival desde que o cobria como crítico de cinema e, posteriormente, tendo apresentado outros três dos seus filmes. Em 2019, venceu o Grande Prêmio do Júri com Juliano Dornelles por "Bacurau".

Para além do Brasil, o que ferveu em Cannes? Tradicionalmente, a primeira semana do festival não costuma reservar grandes surpresas. Para além dos discursos políticos de Juliete Binoche, contra a guerra em Gaza, e de Robert De Niro, contra a política autoritária de Donald Trump, os filmes da competição amornaram o frenesi.

Quem acabou chacoalhando foi Tom Cruise, que veio apresentar o oitavo filme da saga "Missão Impossível" fora de competição. Com apenas duas sessões, mesmo prestes a estrear no mundo inteiro, o filme teve ingressos concorridos.

Apesar da inconsistência como um "capítulo definidor" da saga de ação, o entusiasmo dessa exibição acabou virando mais assunto por aqui na Riviera Francesa do que os próprios filmes da competição oficial. Apático e redundante, "Dossier 137", de Dominik Moll, não parece passar de "um filme correto" ao retratar a história real de uma vítima da violência policial.

"Sound of Falling", por outro lado, está longe do que é "correto". Narra diferentes histórias de garotas separadas pelo tempo, mas atraídas pela mesma "pulsão de morte" em um mundo tomado pela consciência misógina. A diretora Mascha Schilinski filma essas garotas e mulheres de forma gravíssima, apesar do tédio que domina suas vidas, construindo uma crise existencial cíclica e interminável.

Quando as luzes acenderam na sessão de imprensa na Sala Bazin, dentro do Palácio dos Festivais, não houve uma reação sequer - nem palma, nem vaia, o que é raríssimo com o público daqui. É um filme muito duro, mas que sabe assustar no silêncio. Para manter o fôlego, porém, Cannes precisa de mais barulho. Será que não vem com Pernambuco? É o que vamos descobrir. A estreia de "O Agente Secreto" em Cannes está marcada para as 10 horas deste domingo, horário de Brasília. O POVO estará presente para trazer as impressões em primeira mão.