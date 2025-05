Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 17 de maio

Áries 21/03 a 20/04 A sintonia da Lua com Mercúrio, Sol e Urano destaca sua capacidade de comunicação e liderança, incentivando as pessoas a se empenharem em atividades em grupo. Alcançar os objetivos pensados em conjunto ajuda a fortalecer os laços nas parcerias voltadas ao trabalho.

Touro 21/04 a 20/05 Sua proatividade e dinamismo abrem novos horizontes, pois a Lua se alinha a Mercúrio, Sol e Urano, favorecendo também o andamento dos projetos em curso. Sua motivação e autenticidade podem fazer você se destacar, proporcionando benefícios profissionais.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua força interior e abertura para novas ideias ajudam você a seguir caminhos promissores, com a Lua em harmonia com Mercúrio, Sol e Urano. Ideias criativas levam você a questionar padrões e desafiar seus próprios limites, marcando um período de mudanças importantes.

Câncer 21/06 a 22/07 Os laços de confiança ficam mais presentes hoje, favorecendo conversas sinceras e decisões conjuntas, devido à harmonia Lunar com Mercúrio, Sol e Urano. A união e boas ideias podem trazer mudanças positivas para você e para quem caminha ao seu lado.

Leão 23/07 a 22/08 Você se sente mais confiante, e isso fortalece a articulação de ideias com quem convive com você. A harmonia da Lua com Mercúrio, Urano e o Sol, estimula melhorias na rotina e na maneira como você se organiza. Seu desempenho ganha destaque, especialmente na área profissional.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua percepção sobre as necessidades e oportunidades aumenta nesta fase. A harmonia entre Lua, Mercúrio, Sol e Urano favorece ações bem pensadas. O trabalho em grupo pode render frutos, com a união de ideias, talentos e esforços. Cooperação faz toda a diferença neste momento.

Libra 23/09 a 22/10 Com mais leveza e abertura, você pode tornar os relacionamentos mais dinâmicos e agradáveis, como sugere a harmonia lunar com Mercúrio, Sol e Urano. As redes sociais também podem ser boas aliadas nesse processo, favorecendo conversas e experiências que ampliam sua visão sobre o mundo e sobre quem está ao seu redor.

Escorpião 23/10 a 21/11 Planos bem definidos e vontade de fazer acontecer marcam este momento, favorecido pela harmonia da Lua com Mercúrio, Sol e Urano. Suas chances de sucesso aumentam se você souber motivar as pessoas ao redor a participarem dos seus planos, conseguindo apoio e parcerias. Valorize o diálogo.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua motivação cresce junto com as chances de avançar em projetos. Lua, Mercúrio, Sol e Urano em harmonia favorecem boas parcerias. Aposte em ideias originais e bem planejadas. Estudar e ampliar seus conhecimentos também pode abrir novos caminhos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua em harmonia com Mercúrio, Sol e Urano sugere que este é um bom momento para fortalecer suas ideias e colocá-las em prática. Compartilhe conhecimento com pessoas que podem contribuir com seus projetos, aceitando diferentes pontos de vista.

Aquário 21/01 a 18/02 Com foco, criatividade, inteligência emocional e ideias originais, você pode encontrar boas maneiras para superar os desafios, como sugerem os encontros da Lua com Mercúrio, Sol e Urano. A vontade de ir além dos seus limites será grande, mas é preciso agir de forma estratégica.