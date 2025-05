Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 17 de maio (17/05)

Foto: Nelsinho Faria/Divulgação Neste sábado, 17, o gaitista e compositor carioca Maurico Einhorn, um dos grandes nomes da bossa nova, se apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

Neste sábado, 17, o gaitista e compositor carioca Maurico Einhorn, um dos grandes nomes da bossa nova, se apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), localizado no Centro, às 20 horas. Ele sobe no palco do equipamento cultural juntamente com o pianista carioca Adriano de Souza, o violonista e contrabaixista cearense Luciano Franco e o baterista cearense André Benedecti. Em maio, o músico carioca completa 93 anos.

Quando: sábado, 17, às 20 horas

sábado, 17, às 20 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Los Hermanos

O Vibe 085 Pub promove neste sábado, 17, uma maratona em homenagem à banda Los Hermanos. Participa do tributo a banda Retrato Ventura. Há também um set de DJ tocando a discografia do grupo conhecido por sucessos como "Anna Júlia", "Sentimental", "O Vento" e "Último Romance". O evento é proibido para menores de 18 anos. A venda dos ingressos está no segundo lote.

Quando: sábado, 17, às 21 horas

sábado, 17, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30; vendas no Sympla





Sambô

A Cervejaria Turatti promove neste sábado, 17, mais uma edição do Sambô. Na unidade da Varjota, o público pode acompanhar apresentações das cantoras Marina Cavalcante, às 13 horas, e de Theresa Raquel (foto), às 15 horas. Além da programação musical, a casa oferece feijoada, caipirinha e chope Premium Lager liberados das 12h às 16 horas.

Quando: sábado, 17, a partir das 13 horas

sábado, 17, a partir das 13 horas Onde: Turatti (Rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota)







Duetos

É realizada neste sábado, 17, mais uma sessão do espetáculo "Duetos", que traz para o palco os atores Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. Na direção de Ernesto Piccolo, a peça narra as diversas formas de amor e os relacionamentos modernos, dividida em quatro histórias: "Encontro às cegas", "Quase casados", "Divórcio amigável" e "Mais uma vez noiva".

Quando: sábado, 17, às 20 horas; domingo, 18, às 19 horas

sábado, 17, às 20 horas; domingo, 18, às 19 horas Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 39,50 (inteira); vendas no site Uhuu