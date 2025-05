Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 18 de maio (18/05)

Foto: Walt Disney Studios/Divulgação Espetáculo gratuito "Lilo & Stitch" reúne os personagens do filme que estreia dia 22 de maio

O North Shopping Jóquei promove uma apresentação gratuita do espetáculo infantil "Lilo & Stitch". A peça acontece promete emocionar crianças e adultos, que podem reviver a história da amizade improvável entre uma garota havaiana e um alienígena carismático.

Quando: domingo, 18, às 18 horas

domingo, 18, às 18 horas Onde: Praça de Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Praça de Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) Gratuito





Feijoada de Preto Velho

O Abaeté Boteco realiza o evento beneficente "Feijoada de Preto Velho", que arrecada verba para a obra da nova Tenda Mãe Tutu e as ações sociais de combate à fome. Com samba, cerveja, comida e música por Gabizinha de Ogum, Mulher Barbada e Makem, o evento acontece das 12 às 16 horas.

Quando: domingo, 18, das 12 às 16 horas

domingo, 18, das 12 às 16 horas Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899, Fortaleza)

Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899, Fortaleza) Quanto: R$ 50; vendas no Sympla





A Fábula do Monturo Velho

A Trupe Caba de Chegar - mais antigo grupo de teatro de rua de Fortaleza - apresenta neste domingo, 18, o espetáculo "A Fábula do Monturo Velho", na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). A história é uma tragicomédia política destinada a crianças e adultos.

Quando: domingo, 18, às 15 horas

domingo, 18, às 15 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255, Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255, Moura Brasil) Gratuito









Yoga na Sabiaguaba

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba recebe aulão de yoga e meditação. O evento possui 30 vagas e é indicado para para todos os níveis, de iniciantes a avançados. Na ação, o público é convidado a praticar yoga em meio à beleza da vegetação nativa.

Quando: domingo, 18, às 16h30min

domingo, 18, às 16h30min Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla





Manas

Segue e cartaz nos cinemas de Fortaleza o drama brasileiro "Manas", com Jamilli Correa, Fátima Macedo, Rômulo Braga no elenco principal. A história acompanha uma jovem de apenas 13 anos que está inserida em um meio repleto de violências dentro da periferia onde mora. Diante da perda da irmã, ela decide confrontar a realidade de dor e sofrimento que as mulheres da sua família vivem.

Quando e onde: Ingresso.com