Direto dos anos 1980

Foto: YouTube / Max Brasil A personagem Ellie interpreta a música "Take on Me" em "The Last of Us"

Presente no álbum "Hunting High and Low", estreia da banda A-Ha, a faixa "Take on Me" marcou diversos momentos da geração que cresceu nos anos 1980.

Com a nostalgia dessa época em alta, a música ganhou novo destaque em 2025, ao ser incluída em episódios de duas séries de grande repercussão: a segunda temporada de "The Last of Us", da HBO, e a minissérie britânica "Adolescência", da Netflix.

No quarto episódio da segunda temporada de "The Last of Us", a personagem Ellie encontra um violão em uma loja abandonada e canta uma versão acústica de "Take on Me" diante da personagem Dina. A cena traz uma referência direta ao jogo The Last of Us Part II, no qual Ellie também interpreta a música para Dina em um momento semelhante.

Na série, a escolha da música faz alusão à memória de Joel, personagem morto na temporada anterior, e à importância do violão como símbolo da relação entre eles.

Já na minissérie "Adolescência", no quarto episódio, a canção aparece em uma viagem de carro da família Miller. Enquanto os pais cantam juntos, a cena marca um momento de proximidade em meio à tensão emocional da trama.

A série acompanha Jamie, um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola, e aborda temas como bullying, masculinidade tóxica e redes sociais, utilizando planos-sequência em todos os episódios.

Para Alan Morais, cantor, colecionador e DJ de vinil, a música marcou uma geração — inclusive diversos jovens cearenses que estavam presentes no primeiro show da banda no Ceará, realizado no Ginásio Paulo Sarasate, em 1991.

"A música me arrebatou aos 11 anos de idade, através do videoclipe feito em desenho animado a lápis, contracenando com pessoas reais. Depois disso, foi a primeira coleção completa que tive de alguma banda — tarefa não muito difícil, mesmo para uma criança, pois a banda até então só havia lançado dois discos. E a memória é viva daquela noite no Paulo Sarasate, em 1991, quando tocou esse hit, levando o público à loucura", relembra o pesquisador de música.

A música teve origem ainda nos anos 1970, quando Pål Waaktaar e Magne Furuholmen, integrantes do A-Ha, compuseram uma faixa chamada "Miss Eerie". A versão inicial era considerada pop demais por uns e sombria demais por outros.

Ao retornarem à Noruega, a dupla conheceu Morten Harket, que identificou o potencial do riff principal, transformando a música em "Lesson One" e, finalmente, em "Take on Me".

Sob a direção de Steve Barron, o vídeo combinou animação em rotoscopia com cenas live-action, levando cerca de seis meses para ser concluído.

A narrativa visual inovadora foi inspirada no curta Commuter, de Michael Patterson e Candace Reckinger, e resultou em um clipe considerado revolucionário na época, com estreia na MTV.