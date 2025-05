Foto: Paris Filmes/Divulgação Filme "Manas" tem Jamilli Correa no papel de "Tielly"

Segue em cartaz em Fortaleza o filme "Manas", dirigido por Marianna Brennand. Marcielle, uma jovem de 13 anos que vive na Ilha de Marajó, localizada no Pará, começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu para longe, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade. A protagonista do longa é vivida pela atriz Jamilli Correa.

Salas e horários: Ingresso.com

Brunch & Borda

Estão abertas as inscrições para a ação "Brunch & Borda", com a bordadeira Rebeca Bento. A iniciativa é realizada no Florena Café & Brunch no próximo sábado, 24, das 10h às 13 horas. São três horas de imersão em bordado, com todos os materiais inclusos, além de brunch do Florena e água e refrigerante à vontade. O evento também realiza sorteios e distribui mimos.

Quando: sábado, 24, das 10h às 13 horas

Onde: Florena Cafe & Brunch (Rua Frei Mansueto, 1130 - Varjota)

Quanto: R$ 195

Inscrições: (85) 99924.0177

Vagas limitadas

Festival Mi

Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 do Festival Mi - Música na Ibiapaba. Promovendo atividades formativas e encontros entre profissionais e interessados em música, o evento irá ocorrer entre os dias 20 e 26 de julho. São 67 oficinas nas diversas áreas da música com acesso para estudantes, pesquisadores e público geral.

Quando: inscrições até 25 de maio

Onde: inscrições no Mapa Cultural do Ceará

Mais informações: festivalmi.com.br

Gratuito

Baila, Vini

Está disponível na Netflix o documentário "Baila, Vini", sobre Vinícius Júnior, craque da seleção brasileira de futebol e do Real Madrid. A produção aborda os eventos de 2024, quando o jogador brasileiro enfrentou lesões e tornou-se uma voz ativa contra o racismo nos estádios. Vini também soltou o grito da garganta com a conquista da taça da UEFA Champions League, sendo eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa The Best (quebrando um jejum de 17 anos do Brasil).

Disponível em: netflix.com

Pirata Bar

É realizada nesta segunda-feira, 19, mais uma edição da Segunda-Feira Mais Louca do Mundo, festa promovida pelo Pirata Bar. A programação começa com abertura da casa com recepção do Trio Tapioca. Na sequência, Piratas do Forró comandam programação dedicada ao forró, com aulão do ritmo. Às 22h30min, há apresentação da Quadrilha Junina Zé Testinha. A banda do Pirata toca diversos ritmos às 23 horas.

Quando: segunda-feira, 19, a partir das 19 horas

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada); vendas em pirata.com.br