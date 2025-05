O protagonismo das mulheres no samba

Foto: Namira/Divulgação Nova edição do Cineclube Delas exibe filme sobre mulheres no samba

Na próxima quarta-feira, 21, o documentário "Damas do Samba" será exibido durante a nova edição do Cineclube Delas - Arte Feita por Mulheres, projeto cearense que busca promover e debater a presença de mulheres nas iniciativas culturais. A sessão vai ocorrer das das 18 horas às 20h30min e tem entrada gratuita.

O longa documental é dirigido pela realizadora Susanna Lira e reúne histórias de grandes nomes do samba - como Alcione, dona Ivone Lara, Tia Surica e Leci Brandão. O projeto Cineclube Delas - Arte Feita por Mulheres é produzido pela Vermelha - Ateliê de Cultura.

Realizado na loja Reticências, localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o evento também terá um bate-papo com a cantora Gabi Nunes, que irá compartilhar sua experiência como sambista.

Na ocasião, os participantes ainda são convidados a realizar intervenções em bordado acerca do tema da reunião. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita via formulário on-line. O Cineclube Delas acontece semanalmente, com eventos previstos até o mês de junho, e conta com incentivo da Lei Paulo Gustavo. (Lillian Santos)