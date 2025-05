O SANTO Santa Maria Bernarda

Nasceu no dia 28 de maio de 1848, em Auw, Suíça. Aos 7 anos, começou a frequentar a escola e recebeu a primeira comunhão. Aos 19 anos, ingressou no Convento de Maria Auxiliadora em Altstätten, consagrando-se na vida contemplativa. Anos depois, recebeu uma carta de Dom Pietro Schumacher, bispo no Equador, falando da condição precária de sua gente. Com um desejo missionário, ela foi com o coração aberto e fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Suas dificuldades incluíam pobreza, o clima abafado e riscos à saúde. Em 1895, violentas perseguições à Igreja ocorreram, motivo esse que fizeram as irmãs fugirem do país para Cartagena, Colômbia. Durante 36 anos, fora de sua terra natal. Morreu em 19 de maio de 1924, na Colômbia.