Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 20 de maio

Áries 21/03 a 20/04 A energia solar estimula sua mente, trazendo clareza e autenticidade para expressar quem você é com mais dinamismo. A harmonia com Plutão fortalece amizades profundas e transformadoras, porém, a tensão com a Lua Minguante pede cautela com os exageros na vida social.

Touro 21/04 a 20/05 A presença do Sol no setor material ilumina sua habilidade para lidar com questões práticas e financeiras. A harmonia com Plutão desperta seu lado mais estratégico em relação aos planos de carreira, enquanto a Lua Minguante pede cautela ao compartilhar seus interesses.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O Sol em seu signo traz energia e autoconfiança, favorecendo seu papel de liderança na vida. A harmonia com Plutão amplia sua força de transformação, ajudando a alcançar seus objetivos. Certos desafios profissionais exigem paciência.

Câncer 21/06 a 22/07 O Sol na área de crise traz mais clareza para lidar com as dificuldades, ajudando você a agir com consciência e maturidade, devido à harmonia com Plutão. A tensão entre a Lua Minguante e o Sol, alerta para que você não deixe que os momentos de fragilidade emocional afetem seu equilíbrio.

Leão 23/07 a 22/08 Seu lado sociável ganha destaque e favorece relacionamentos e parcerias marcadas por laços de confiança, com a ajuda da harmonia entre Sol e Plutão. Aproveite para renovar os vínculos, deixando de lado o que não faz mais sentido, devido à tensão com a Lua Minguante.

Virgem 23/08 a 22/09 Foco e disciplina marcam seu desempenho na gestão do trabalho com a presença do Sol na área profissional destacando oportunidades de crescimento. A harmonia com Plutão favorece mudanças positivas, embora a tensão com a Lua Minguante indique desafios nos relacionamentos. Reveja posturas e faça os ajustes necessários.

Libra 23/09 a 22/10 A presença do Sol na área espiritual conecta você aos próprios valores promovendo autoconhecimento e fortalecimento interior. A harmonia com Plutão reforça conexões profundas nos grupos. No entanto, a tensão com a Lua Minguante indica a necessidade de rever os vínculos de amizade.

Escorpião 23/10 a 21/11 Com a presença do Sol no setor íntimo, temas profundos vêm à tona e fortalecem seu crescimento pessoal. A harmonia com Plutão amplia sua capacidade de transformação. Busque equilíbrio entre a vida pessoal e a social.

Sagitário 22/11 a 21/12 As relações passam por uma fase de trocas enriquecedoras que aprofundam os vínculos, com o Sol na área dos relacionamentos e em harmonia com Plutão. Use seu poder de expressão, mas lembre-se de equilibrar seus desejos com o coletivo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O Sol no setor do cotidiano traz energia e disposição para aperfeiçoar sua rotina, favorecendo melhorias no dia a dia. A sintonia com Plutão impulsiona mudanças na forma como você lida com o dinheiro, fortalecendo sua base material, enquanto a tensão com a Lua Minguante pede ajustes na comunicação.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua postura fica mais confiante ao interagir com grupos, fortalecendo amizades verdadeiras e projetos em conjunto. Aproveite o momento para revisar suas finanças, devido à tensão entre Sol e Lua Minguante.