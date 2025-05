Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 20 de maio (20/05)

Foto: Samuel Setubal La Femme Bateau, obra de Sérvulo Esmeraldo, embeleza a Praia de Iracema

É exibido no Cuca Mondubim nesta terça-feira, 20, o curta-metragem "A Mulher Barco", dirigido por Tibico Brasil. O documentário fala sobre a obra "La Femme Bateau", do artista cearense Sérvulo Esmeraldo. Na produção, as "várias encarnações da mulher-barco que voltou ao seu lugar de afeto nas longarinas da Ponte dos Ingleses", como destaca a sinopse. Após a exibição, há bate-papo com o diretor e com Dodora Guimarães, curadora da obra de Sérvulo Esmeraldo.

Quando: terça-feira, 20, às 18 horas

terça-feira, 20, às 18 horas Onde: Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim)

Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n - Mondubim) Gratuito





Festival de Esquetes

O Colégio Santo Inácio, localizado no bairro Aldeota, promove a partir desta terça-feira, 20, a terceira edição do Festival de Esquetes. A programação reúne apresentações de teatro e circo realizadas pelos estudantes do 2º Ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais à 3ª série do Ensino Médio. Cada dia é dedicado a uma turma diferente. Hoje, sobem ao palco estudantes do 6º e 7º ano.

Quando: terça-feira, 20, a sábado, 24, às 19 horas

terça-feira, 20, a sábado, 24, às 19 horas Onde: Colégio Santo Inácio (rua Barbosa de Freitas, 2301 - Aldeota)

Colégio Santo Inácio (rua Barbosa de Freitas, 2301 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 32; vendas no Sympla





Exposição

Segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "A Luz, a Cor, a Palavra - Arte para Livros de Gustavo Ramos", com ilustrações publicadas por Gustavo Ramos.

Quando: visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

visitação de terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Movimento Armorial

O Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza (Unifor) recebe até o final de junho a exposição "Armorial 50". A mostra celebra cinco décadas do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna (1927-2014). A iniciativa uniu as matrizes populares e eruditas da cultura brasileira em uma expressão artística autêntica e inovadora. São cerca de 140 obras de artistas como Ariano Suassuna, Francisco Brennand, Gilvan Samico e J. Borges.

Quando: visitação de terças às sextas, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas

visitação de terças às sextas, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Cinema do Dragão

É exibido no Cinema do Dragão o filme "Um Outro Francisco", dirigido por Margarita Hernández. Dois fotógrafos italianos viajam a Canindé, uma pequena cidade do sertão do Ceará onde se celebra a segunda maior festa franciscana do mundo. O documentário faz um paralelo entre a fotografia de reportagem e a fotografia popular.

Quando: terça-feira, 20, às 19h20min

terça-feira, 20, às 19h20min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria