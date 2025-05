Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 21 de maio (21/05)

Foto: Casa de Vovó Dedé/Divulgação Ópera Bastião e Bastiana

Nesta quarta-feira, 21, a Orquestra Sinfônica da UFC apresenta a ópera "Bastião e Bastiana", versão português-brasileiro-nordestino de "Bastien und Bastienne", de 1768. No palco, que representa a vida simples do sertão, serão apresentadas narrativa de encontros, desencontros e reencontros dos personagens que dão título à obra.

Quando : quarta-feira, 21, às 18 horas e às 20 horas

: quarta-feira, 21, às 18 horas e às 20 horas Onde : Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto : R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) Vendas pelo Sympla





Bailão Nerd

Estão à venda os últimos ingressos para a edição especial de aniversário do Bailão Nerd, que acontece nesta sexta-feira, 23. O evento conta com show do funkeiro geek MC Daha, dono de hits como "Eu Kimetsu no seu Rayba", "Harry Porra" e "Akatsoka". Além disso, a programação musical inclui abertura de animes, pop, rock, kpop, j- rock e funk.

Quando : sexta-feira, 25, a partir das 22 horas

: sexta-feira, 25, a partir das 22 horas Onde : Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 50, vendas pelo Sympla

: R$ 50, vendas pelo Sympla Classificação : 18 anos

: 18 anos Mais informações: @vibe085pub





​Festival Tá Roxeda

Começa nesta quarta-feira, 21, o Festival Tá Roxeda, que exalta o audiovisual periférico e a diversidade cultural e social para os municípios de Sobral, Forquilha e Santana do Acaraú, no interior do Ceará. A programação exibirá 50 filmes curtas-metragens de todo o Brasil que variam entre documentário, ficção, animação e produções experimentais.

Quando : de quarta-feira, 21, até sexta-feira, 30 de maio

: de quarta-feira, 21, até sexta-feira, 30 de maio Onde : Sobral, Forquilha e Santana do Acaraú - Ceará

: Sobral, Forquilha e Santana do Acaraú - Ceará Gratuito

Mais informações: entreolhos.com/taroxeda



Delírio Tropical

Segue instalada na Pinacoteca do Ceará, a exposição "Delírio Tropical", que se inspira na diversidade artística, política e cultural do Brasil. A mostra traz 133 artistas do país e explora como as diferentes gerações usam a imagem como elemento decisivo na construção de seus discursos.

Quando : até junho 29 de junho, com visitação de terça-feira a sábado, das 12 às 20 horas; domingo, das 9h às 17 horas

: até junho 29 de junho, com visitação de terça-feira a sábado, das 12 às 20 horas; domingo, das 9h às 17 horas Onde : Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara





​A Luz, a Cor, a Palavra

Está disponível na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "A Luz, a Cor, a Palavra - Arte para Livros de Gustavo Ramos", que apresenta ilustrações utilizadas para compor livros infantojuvenis e selos dos Correios, publicados por Gustavo Ramos nos últimos quatro anos.

Quando : até 27 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

: até 27 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito