Estilista Jal Vieira participa da Semana de Moda Monegrim em Fortaleza

Quando pensamos no universo da moda, é impossível ignorar seu histórico de padrões excludentes. Durante décadas, mulheres negras, em especial, foram marginalizadas nesse espaço, muitas vezes vistas apenas como musas exóticas, raramente ocupando posições de destaque ou de decisão no setor criativo.

Um panorama semelhante pode ser observado no universo dos super-heróis. Por muito tempo, a figura heroica foi construída sob uma perspectiva predominantemente branca e masculina. No entanto, os tempos estão mudando. No ponto de convergência entre moda, representatividade e cultura pop, uma estilista brasileira tem se destacado com ousadia, criatividade e firmeza: Jal Vieira.

Nascida e criada em São Paulo, Jal construiu sua trajetória unindo estética e militância. Formada em Design de Moda, ela traçou um caminho voltado ao resgate das identidades negras e periféricas por meio do vestuário. Suas criações valorizam corpos diversos e denunciam as opressões sociais, costurando com sensibilidade o político ao poético.

Em um marco inédito, Jal se tornou a primeira mulher negra brasileira a assinar uma coleção com a Marvel. Intitulada "Realeza", a coleção é mais do que uma linha de roupas — é um manifesto visual. Inspirada na força, ancestralidade e elegância de personagens negros do universo Marvel, especialmente as Dora Milaje, as guerreiras de Wakanda do filme Pantera Negra, a coleção traz às passarelas narrativas de pertencimento, empoderamento e resistência.

"Essa parceria representa, para mim, passos firmes na minha trajetória. Eu não costumo me deslumbrar com nada, mas acredito que a Marvel é uma empresa que sabe o que faz e que se conecta com quem compartilha seus valores", conta a estilista.

O convite da Marvel surgiu no final de 2019 e, inicialmente, pareceu inusitado. "Eu cresci vendo os filmes e o universo Marvel, que faz parte da Disney. Então, foi muito doido. Acho que até hoje não caiu a ficha oficialmente", relembra.

Com o projeto consolidado, Jal viu uma oportunidade única não apenas para si, mas para muitas pessoas ao seu redor. "Foi muito bom prover recursos e oportunidades para as pessoas envolvidas. Tive um time incrível que dominou o processo criativo e deu vida a essa colaboração".

"Isso transformou minha visão sobre o que conseguimos mover com nosso trabalho, pois vi tudo sendo materializado diante de mim. Foi uma experiência incrível, e continua sendo até hoje".

Coleção Realeza

A coleção "Realeza" foi influenciada pela simbologia das Dora Milaje, personagens de "Pantera Negra". Jal destaca que a inspiração não se restringiu ao papel das guerreiras no filme, mas à importância das mulheres negras na sociedade real.

"Embora a história de Wakanda seja fictícia, ela reflete o poder real e a importância dessas mulheres. T'Challa, por exemplo, só tem seus poderes por causa de uma erva cultivada por mulheres. Sem elas, ele não seria quem é".

A estilista usou essa metáfora para criar peças com texturas e formas que evocam a necessidade de proteção dos corpos negros em uma sociedade marcada pelo racismo. As nervuras presentes nas roupas remetem às marcas da história, à luta por espaço e à força feminina ancestral.

Outro elemento simbólico da coleção é a estampa da erva-coração, planta cultivada pelas mulheres de Wakanda e essencial para os poderes do Pantera Negra. "A erva é importante, claro, mas é o cultivo por mãos femininas que a torna ainda mais simbólica. Isso tem um peso enorme para mim".

Com o sucesso de "Realeza", o projeto evoluiu para uma segunda fase, intitulada "O Poder É Nosso" — uma iniciativa que incluiu um programa de mentoria com cinco artistas e uma nova coleção em parceria com a C&A. Nessa etapa, o contato de Jal passou a envolver também a divisão internacional da Marvel, especialmente a equipe da Latam (Marvel Latinoamérica).

"Desde o início, a Marvel demonstrou um olhar atento e respeitoso. Valorizaram cada etapa do processo e as potências criativas envolvidas. Esse intercâmbio foi essencial para o sucesso do projeto", afirma.

Mais do que uma conquista pessoal, a colaboração com a Marvel simboliza um avanço coletivo. Jal se tornou referência e inspiração para uma nova geração de criadores negros na moda brasileira.

"Cresci sem referências próximas de mim na moda. Talvez esse trabalho seja um sinal para que outras pessoas de realidades semelhantes encontrem forças para continuar".





Representatividade dentro da moda

Apesar do prestígio da parceria com a Marvel, Jal não a vê como o ápice de sua carreira, mas como parte de um processo contínuo. "Ser a primeira mulher negra brasileira a fazer uma collab com a Marvel não é pouca coisa, mas também não é a única coisa da minha trajetória".

Questionada sobre a entrada de meninas negras no mundo da moda, Jal é direta: "Vai ser difícil. Não é um mundo de flores. A gente vai se deparar com muitas barreiras, com pessoas tentando nos interromper ou corromper nossos caminhos".

Para ela, seu trabalho é sobre abrir portas, mas também sobre fazer pausas estratégicas: "Meu trabalho é sobre continuidade — abrir caminho para quem precisa vir — mas também sobre pausa: frear aqueles que insistem em agir de forma irresponsável. É isso que me move."

"Temos uma potência imensa — uma potência que poderia dominar o mundo, se não fossem as estruturas racistas em que vivemos. Acredito muito no diálogo, sim, mas também no 'pé na porta'. Essa coleção é uma retomada. Uma forma de lembrar que temos força, história e o direito de ocupar todos os espaços".





Semana de Moda Monegrin na Kuya

A estilista estará presente na Semana de Moda Monegrin. A iniciativa é promovida pelo Centro de Design do Ceará - Kuya e tem ações previstas até o domingo, 25. Jal participa, neste sábado, 24, da roda de conversa intitulada "Herança Ancestral como Pilar da Moda Contemporânea", ao lado de Sioduhi, Maria do Carmo Paulino e Cobra Preta. Inteiramente gratuita, a programação inclui exposições, desfiles, cursos, oficinas, bailes e feiras autorais, com atividades espalhadas pela Kuya, Estação das Artes, Sesc Panorama e Centro Cultural Bom Jardim. A programação completa pode ser conferida em @kuyadesignceara





Quando: quinta-feira, 22, até domingo, 25, em vários horários

Onde: Kuya, Estação das Artes, Sesc Panorama e Centro Cultural Bom Jardim

Gratuito