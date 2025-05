Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 22 de maio

Áries 21/03 a 20/04 O encontro entre Lua e Netuno em seu signo desperta sua sensibilidade e aproxima você de pessoas e situações que combinam com seus valores. Viva seus sonhos com os pés no chão sem criar ilusões. Praticar empatia e solidariedade fortalece o contato com quem está por perto.

Touro 21/04 a 20/05 Os desafios podem aumentar a ansiedade e provocar atitudes que não contribuem com as necessidades do momento. Reforce a autoconfiança, deixando de lado culpas e expectativas. Preservar a calma e ocupar o tempo com atividades agradáveis ajuda a manter a mente tranquila.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Lua e Netuno no setor das amizades aproximam você de quem traz conforto emocional. Afinidade e sensibilidade fortalecem os laços, mas evite se doar demais ou esperar atitudes que o outro não pode oferecer. Cuide do seu equilíbrio.

Câncer 21/06 a 22/07 Com Lua e Netuno no setor profissional, há chance de alinhar talento e prazer no que faz. Tenha cuidado com idealizações ou dispersão. Atender muitas demandas de uma vez pode gerar desgaste, por isso, mantenha o foco e evite se sobrecarregar.

Leão 23/07 a 22/08 O encontro entre Lua e Netuno na área espiritual aproxima você de valores mais humanos, que trazem uma visão mais afetuosa e solidária da vida. No entanto, tome cuidado para não se perder em reflexões que te afastem da realidade, tente conciliar teoria e prática com sabedoria.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro entre Lua e Netuno favorece conexões mais profundas no ambiente familiar. Pratique a escuta e o cuidado com quem está por perto, mas sem deixar de lado suas próprias necessidades e limites. Respeite o seu espaço.

Libra 23/09 a 22/10 As relações afetivas ganham destaque com Lua e Netuno no setor dos relacionamentos, favorecendo os vínculos. Tente não criar expectativas de reciprocidade para não se frustrar, pois o cuidado deve ser espontâneo. Envolva-se com ações que façam bem ao coletivo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Netuno ajudam a transformar as rotinas em algo mais prazeroso. A criatividade aflora e pode ser usada para melhorar o ambiente e o convívio. É um bom momento para cuidar de si e das pessoas que você ama de maneira leve e sensível.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu potencial criativo ganha força com Lua e Netuno no setor dos prazeres, trazendo originalidade aos seus projetos. O clima ganha leveza e sensibilidade, aproximando você das relações com mais verdade. Só evite fantasiar demais para não perder o senso da realidade.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua e Netuno se unem no setor familiar e aumentam sua conexão emocional com o lar. A sensibilidade e a criatividade contribuem para deixar o ambiente mais agradável. Porém, evite se doar em excesso e lembre-se de cuidar também do próprio bem-estar.

Aquário 21/01 a 18/02 A harmonia entre Lua e Netuno desperta emoções e favorece reflexões profundas, que podem se expressar de forma criativa. Tente manter o equilíbrio para não se prender a ideias idealizadas ou deixar sua comunicação muito extensa.