Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Paramount Pictures and Skydance/Divulgação Tom Cruise vive Ethan Hunt pela última vez em "Missão: Impossível - Acerto Final"

Missão: Impossível

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 22, o filme "Missão: Impossível - O Acerto Final". O longa é o último da franquia protagonizada por Tom Cruise. Ethan Hunt e sua equipe embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma e enfrentar um vilão. A obra é continuação do filme "Acerto de Contas - Parte 1", de 2023.

Salas e horários: Ingresso.com

Passo de Arte

É realizada neste fim de semana a etapa regional do Passo de Arte (PDA), festival de dança dividido em gêneros e categorias com premiação em dinheiro, medalhas, troféus e vagas para a 32ª edição do Passo de Arte Grand Prix. A classificação é livre.

Quando: quinta-feira, 22, sexta-feira, 23, e sábado, 24, às 16 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 45; vendas no site Uhuu





André Frateschi

O cantor André Frateschi, vocalista oficial da Legião Urbana, se apresenta no Pub 5 Elementos neste sábado, 24, com show dedicado ao rock nacional. Com um repertório centrado nos principais sucessos da Legião Urbana, o show deve reunir canções como "Tempo Perdido" e "Pais e Filhos". A proposta é revisitar a trajetória da banda que marcou a música a partir dos anos 1980.

Quando: sábado, 24, a partir das 20 horas

Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)

Quanto: a partir de R$ 130; vendas no Sympla





Bossa Nova

Jovens do curso de canto da Casa de Vovó Dedé apresentam tributo à bossa nova no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste sábado, 24. O espetáculo é dirigido pela cantora e professora Beatriz Bandeira. No palco, os estudantes Miguel Lucas, Emily Vitória, Débora Rodrigues, Lara Soares e Maria Clara Ribeiro interpretarão clássicos ao lado dos consagrados músicos Tito Freitas e Carlinhos Patriolino.

Quando: sábado, 24, às 19 horas

Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito





Mução

Um dos maiores nomes do humor do rádio brasileiro, Mução se apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza neste fim de semana junto com Renan da Resenha no espetáculo "Pega Fogo Cabaré 2.0". Mução promove um show entre diferentes gerações.

Quando: de quinta-feira, 22, a sábado, 24, às 21 horas

Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu





Belchior Vive!

O Theatro José de Alencar recebe neste domingo, 25, o concerto "Belchior Vive!", da Orquestra Eleazar de Carvalho. Com regência de Paulo Leniuson, o show instrumental destaca a qualidade e diversidade de suas músicas e composições. O concerto traz uma nova dimensão às músicas que o público já conhece e ama. O repertório é composto pelos clássicos do artista cearense.

Quando: domingo, 25, às 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Visita guiada

A artista Ana Mundim e o curador Lucas Dilacerda realizam visita guiada pela exposição "Aquilo que Habita em Mim", em cartaz no Museu da Cultura Cearense (MCC), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A programação proporciona um mergulho direto na poética e nas reflexões que atravessam a mostra. Na visita, os participantes poderão entender melhor como se dá a construção da "ecologia fotográfica e videográfica".

Quando: sábado, 24, às 13 horas

Onde: Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito