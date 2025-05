Ciente da origem asiática e científica do sabor umami, mas compreendendo seu papel de experimentação na gastronomia contemporânea, foi assim que o chefe Matheus Vieira criou, em julho de 2024, A Experiência.

O jantar, que segue os moldes da experiência sofisticada dos fine dinings, acontece na casa do chefe, com grupos de seis pessoas.

Formado em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o chef acumula anos de vivências como docente de gastronomia no ensino técnico profissionalizante e na educação superior.

A fim de conectar teoria à prática, o gastrônomo criou a experiência em oito tempos: pequenos canapés, entrada fria, entrada quente, dois principais, pré-sobremesa, sobremesa e o serviço de petit four como finalização.

Em todos os tempos, Matheus conta que a premissa é a mesma:

“Dentro da experiência sempre trago essa bagagem de aproximar o comensal da origem dos ingredientes, para valorização do ofício do cozinheiro e explicando um pouco das técnicas da gastronomia”, explica.

Como entrada, na última edição, Matheus apresentou o umami bomb: tomate-cereja marinado com katsuobushi, molho shoyu, saquê e finalizado com uma lâmina de bottarga, conhecida por muitos como o caviar brasileiro.

Com planos de realizar edições especiais em diferentes locais, os valores da Experiência giram em torno de R$ 400 e contam com uma harmonização de vinhos com quatro rótulos.

A Experiência