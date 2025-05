Arte indígena cearense em território francês

Foto: Sandy Albuquerque/Divulgação e Deny Olivera/Divulgação Rodrigo Tremembé e Armênia Rocha representam o Ceará em Paris

Dois designers cearenses participam da edição de 2025 da Bienal Internacional Révélation, evento de arte, arquitetura e design que ocorre este mês em Paris, na França. Selecionados após curadoria da Kuya - Centro de Design do Ceará e da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), Rodrigo Tremembé e Armênia Rocha representam o Estado ao lado de outros quatro artistas brasileiros - Sérgio Teófilo e Chico Ferreira, da Paraíba; e Diogum e Fernando Ancil, de Pernambuco - no evento considerado um dos mais prestigiados mundialmente da área.

Armênia Rocha é designer e leva à Bienal luminárias com desenhos e características regionais que refletem o artesanato do Ceará, assim como o folclore e a cultura popular e indígena. "Seu trabalho reflete a rica cultura cearense, combinando artesanato tradicional e design contemporâneo", como é descrita a obra de Armênia no catálogo da Bienal Internacional Révélation.

Com grafismos e desenhos que representam o povo Tremembé de Itarema, Rodrigo Tremembé apresenta no evento duas peças: uma vestimenta de retalhos que possui aplicação de bordados, miçangas e tucum, e uma esteira que exibe mãos segurando objetos sagrados. Chegando à 7ª edição, a Bienal Internacional Révélation segue em exposição no Grand Palais, em Paris, até sábado, 25.

Conheça os artistas

Rodrigo Tremembé: @rodrigo_tremembe

@rodrigo_tremembe Armênia Rocha: @alumiardesignuis