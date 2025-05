Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 23 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Com Lua e Vênus em seu signo, seu lado carismático e generoso fica mais evidente. Sua presença se destaca e ajuda a aproximar as pessoas ao seu redor. O momento favorece ações conjuntas em prol de interesses em comum. Momentos de convívio se tornam mais especiais.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Vênus se encontram no setor de crise, aumentando a sensibilidade e despertando nostalgia, especialmente diante de lembranças antigas. Atividades domésticas podem trazer conforto e melhorar a convivência.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro entre Lua e Vênus na área das amizades faz com que você busque momentos agradáveis em grupo e se abra para novas conexões. Sua empatia e clareza de ideias ajudam a fortalecer os laços e a motivar quem caminha ao seu lado.

Câncer 21/06 a 22/07 Lua e Vênus ativam sua criatividade na gestão das tarefas e favorecem as parcerias, deixando tudo mais leve. É o momento de unir forças e focar em projetos práticos que valorizem o que há em comum entre as pessoas envolvidas.

Leão 23/07 a 22/08 Reflexões sobre a maneira como você vivencia seus afetos e o sentido da vida se fazem presentes com Lua e Vênus no setor espiritual. Você passa a valorizar os vínculos mais profundos e sinceros, buscando experiências que ampliem sua visão de mundo.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua e Vênus se encontram no setor íntimo, fazendo com que você busque relacionamentos marcados por cuidado e sentimentos verdadeiros. Os desafios podem ser encarados com otimismo, persistência e criatividade.

Libra 23/09 a 22/10 O bem-estar das pessoas ao seu redor se conecta ao seu neste dia, estimulando encontros agradáveis, trocas afetivas e companheirismo. Os laços de convivência e amizade ganham força e se tornam mais significativos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Vênus ajudam a tornar a gestão da rotina mais prazerosa, trazendo leveza ao cotidiano. Parcerias no ambiente de trabalho ganham força e podem gerar bons resultados. É um bom momento para unir habilidades com as pessoas ao seu redor, especialmente diante dos desafios atuais.

Sagitário 22/11 a 21/12 O prazer de viver fica mais evidente com Lua e Vênus na casa social, fortalecendo sua autoestima e a produtividade. Essa disposição renovada reflete positivamente em seus projetos, enquanto seu talento para criar boas conexões se destaca naturalmente.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Sua postura se torna mais acolhedora e sensível. O momento favorece o cuidado com os bens e com as relações próximas, contribuindo para uma convivência mais harmônica e fluida.

Aquário 21/01 a 18/02 O encontro entre Lua e Vênus na área da comunicação, favorece seu carisma e sua generosidade, contribuindo para conversas agradáveis e parcerias produtivas. A criatividade se expressa com facilidade e favorece o desenvolvimento de projetos.