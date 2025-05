Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 23 de maio (23/05)

Foto: Cantinho do Frango/Divulgação Banda The bOys fazem tributo aos Beatles no Cantinho do Frango

O restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango segue nesta sexta-feira, 23, sua programação musical do fim de semana com a banda The Boys, que faz tributo especial aos Beatles. Com repertório que inclui suas canções de maior sucesso, o repertório inclui clássicos como "A Hard Days Night", "Come Together" e "Let It Be".

Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas

sexta-feira, 23, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @cantinhodofrangooficial





Nostalgia Fortaleza

Acontece nesta sexta-feira, 23, a festa Nostalgia Fortaleza, que traz de volta os summer eletrohits inesquecíveis dos anos 2000. Quem comanda a festa é a dupla Dubdogz, que leva convidados especiais para compor a música da festa, que promete reviver momentos marcantes e criar novas memórias.

Quando: sexta-feira, 23, às 22 horas

sexta-feira, 23, às 22 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 264

a partir de R$ 264 Vendas digitais pelo Sympla





Arte Armorial

O Espaço Cultural Unifor recebe nesta sexta-feira, 23, a mesa-redonda: "Influências ibéricas na Arte Armorial", que traz diálogos sobre o movimento idealizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna (1927-2014). Para a conversa, estarão presentes os estudiosos Xisto Medeiros e Francisco Andrade.

Quando: sexta-feira, 23, às 9h30min

sexta-feira, 23, às 9h30min Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Moda das periferias

O Kuya promove para esta sexta-feira, 23, o ciclo de conversas "Moda que ressoa as vozes das periferias", que integra a Cemana de Moda Monegrin, evento com designers e artistas negros, indígenas e periféricos que abordamm a linguagem de forma mais inclusiva e autêntica. Para o momento, estarão presentes Larissa Borari (estilista), Hanayrá Negreiros (curadora) e Lavinia Vieira (produtora).

Quando: sexta-feira, 23, das 15h30min às 17 horas

sexta-feira, 23, das 15h30min às 17 horas Onde: Escadaria do Kuya (R. Sen. Jaguaribe, 323 - Moura Brasil)

Escadaria do Kuya (R. Sen. Jaguaribe, 323 - Moura Brasil) Gratuito, com 70 vagas, por ordem de chegada





Arena da Saúde

A 12ª edição do Circuito de Corridas Pague Menos estreia nesta sexta-feira, 23, a programação musical da Arena da Saúde, que acontece próximo à unidade da farmácia na Praia de Iracema. Quem abre a agenda de shows nesta noite é o grupo Os Transacionais, com clássicos de axé, brega e rock.

Quando: sexta-feira, 23, às 18h15min

sexta-feira, 23, às 18h15min Onde: Pague Menos Praia de Iracema (R. Ildefonso Albano, 68 - Meireles)

Pague Menos Praia de Iracema (R. Ildefonso Albano, 68 - Meireles) Acesso livre e gratuito