Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 24 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Conflitos por espaço e controle podem crescer, comprometendo os laços com grupos e afetando vínculos sólidos, inclusive no convívio social. Mesmo com o ambiente mais tenso, vale manter uma postura mais diplomática, ainda que o diálogo pareça difícil.

Touro 21/04 a 20/05 Lua e Plutão tensionados entre seu signo e o setor profissional intensificam os desafios, com imprevistos que testam sua capacidade de gestão. Procure manter o equilíbrio. Ao reconhecer suas fragilidades, você poderá refletir e agir com mais consciência.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Lua e Plutão em tensão no eixo de crise e espiritual indicam que há risco de esgotamento físico e emocional. Evite exageros e respeite seus limites. Organize sua rotina com mais equilíbrio, cuide da alimentação e descanse o suficiente. Leve os desafios com mais leveza, para não se desgastar tanto.

Câncer 21/06 a 22/07 As necessidades pessoais e coletivas entram em conflito devido à tensão entre Lua e Plutão. Tente manter o diálogo aberto para encontrar soluções que beneficiem a todos. Priorizar apenas interesses próprios pode desgastar vínculos e comprometer a confiança mútua.

Leão 23/07 a 22/08 Manter o respeito e a tolerância é essencial para preservar suas parcerias profissionais. A tensão entre Lua e Plutão no setor profissional pode deixar esses vínculos mais frágeis. Entenda que cada pessoa é diferente e evite julgamentos.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua passa pela área espiritual e entra em tensão com Plutão no setor do cotidiano, evidenciando dificuldades para encarar os desafios. Não permita que os obstáculos tirem seu equilíbrio. Esses momentos trazem aprendizados importantes.

Libra 23/09 a 22/10 Lua e Plutão tensionados, entre o setor íntimo e o social, revelam desafios nos vínculos de amizade. Por isso, é importante agir com mais calma para evitar conflitos. Mesmo que algo incomode, mantenha a descrição. Esta fase traz lições importantes sobre aceitar as limitações alheias com compreensão.

Escorpião 23/10 a 21/11 A tensão entre Lua e Plutão na área familiar, pode afetar o convívio e criar atritos, especialmente em relação à gestão da vida doméstica. Mantenha a calma e busque soluções práticas. Uma postura serena ajudará a acalmar o ambiente e evitar conflitos desnecessários.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Plutão tensionados entre os setores do cotidiano e da comunicação, exigem mais cuidado com as pessoas ao seu redor. Antigas mágoas podem ressurgir. Evite insistir em assuntos sem solução no momento e demonstre maturidade ao lidar com as diferenças, para manter a harmonia no dia a dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua desperta sua vontade de aproveitar a vida, mas a tensão com Plutão no setor financeiro pede atenção aos gastos por impulso que podem gerar problemas a longo prazo. Busque prazeres mais simples e seguros. Aproveitar bem o momento também envolve saber cuidar dos próprios recursos.

Aquário 21/01 a 18/02 Equilibrar as necessidades pessoais e familiares pode ser desafiador neste momento. Lua e Plutão tensionados pedem que você lide com essas demandas com mais serenidade e inteligência emocional. Busque apoio nas pessoas próximas e tente manter a harmonia mesmo diante das dificuldades.