Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 24 de maio (24/05)

Foto: Juscelino Blow/Divulgação Guitarrista Caike Falcão

A Vila Azul do Mar, espaço de convivência do Beach Park, recebe mshow do guitarrista e produtor cultural cearense Caike Falcão. Ele leva ao público repertório que passeia por blues, rock, pop rock, MPB e pop. Antes, às 17 horas, Fabio Rodrigues apresenta seleção de rock, folk, blues e clássicos da música brasileira. A programação infantil conta com oficina de circo, às 17 horas, e show de mágica com Éflem, às 20 horas.

Quando: sábado, 24, a partir das 17 horas

sábado, 24, a partir das 17 horas Onde: Vila dentro do Beach Park (rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Vila dentro do Beach Park (rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz) Entrada gratuita





I Am, Beyoncé

Neste sábado, 24, o Vibe 085 Pub promove festa em homenagem a Beyoncé. A noite é dedicada à artista em todas as suas fases, de solos a colaborações que se tornaram grandes sucessos. Além de DJs comandando a pista, o evento tem mini palco com microfone e ventilador para recriar um "momento Beyoncé" com vídeo, mural interativo e hora onde todos dançam a coreografia de "Single Ladies" ou "Run The World".

Quando: sábado, 24, a partir das 21 horas

sábado, 24, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla





Pagode

O Moto Libre Bar recebe o evento "Só No Sapatinho", com nomes do pagode cearense. Belinho inicia os trabalhos da noite a partir das 21h30min. Em seguida, Mesura sobe ao palco para colocar "fogo no salão". Os ingressos estão sendo vendidos pelo valor de lote final.

Quando: sábado, 24, a partir das 21h30min

sábado, 24, a partir das 21h30min Onde: Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla





The Doors

A banda Backbone apresenta no Barbarians Pub neste sábado, 24, um show em homenagem à banda americana The Doors. O grupo tem em seu repertório músicas como "Riders On The Storm", "Roadhouse Blues", "Light My Fire", "L.A. Woman", "People Are Strange" e "When The Music's Over". A programção se inicia a partir das 22 horas e os integrantes da banda recomendam ao público chegar cedo

para garantir lugar.

Quando: sábado, 24, às 22 horas

sábado, 24, às 22 horas Onde: Barbarians Pub (rua Waldery Uchôa, 42 - Benfica